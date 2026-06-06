اليابان وإندونيسيا تتفاوضان بشأن نقل محتمل لمدمرات يابانية إلى جاكرتا

اتفق وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي، خلال محادثات مع نظيره الإندونيسي سيافري شمس الدين، في العاصمة طوكيو، على بدء محادثات على مستوى العمل بشأن نقل محتمل لمدمرات تابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية إلى إندونيسيا.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم /السبت/ أن الوزيرين رحبا بالتقدم المحرز في المباحثات التي جرت في إطار مجموعة العمل بشأن نقل المعدات الدفاعية.

وكان الجانبان قد اتفقا - خلال اجتماع لهما الشهر الماضي - على تأسيس مجموعة العمل لتطوير التعاون في مجال المعدات والتكنولوجيا الدفاعية، في ضوء مراجعة طوكيو لإطار نقل المعدات والتكنولوجيا الدفاعية الخاصة بها للسماح، من حيث المبدأ، بتصدير الأسلحة الفتاكة.

وأبدى وزير الدفاع الإندونيسي اهتماما بالمدمرات من فئة "أساجيري" التابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية، وأعرب عن أمله في تحقيق التعاون في مجال المعدات والتكنولوجيا الدفاعية، بما في ذلك نقل المعدات.

تجدر الإشارة إلى أن فئة "أساجيري" هي أقدم فئة مدمرات لا تزال في الخدمة الفعلية لدى قوات الدفاع الذاتي اليابانية. وقد دخلت الخدمة في عام 1988، وتم بناء 8 مدمرات إلا أنه جرى إخراج إحداها من الخدمة.