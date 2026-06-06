استشهاد فلسطيني قبل ساعات من زفافه في خان يونس جنوب قطاع غزة

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استشهد فلسطيني، فجر اليوم السبت، في قصف الاحتلال الإسرائيلي خيمة في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد الفلسطيني مهند عثمان فروانة جراء قصف الاحتلال خيمته وسط مدينة خان يونس.

وأشارت المصادر إلى أن الشهيد فراونة كان المقرر أن يقام حفل زفافه اليوم، السبت.

من جهة أخرى، أصيب شاب فلسطيني بقنبلة غاز، الليلة الماضية، أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه بلدة القبيبة شمال غرب القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بإصابة شاب بجروح إثر تعرضه لقنبلة غاز أطلقتها قوات الاحتلال باتجاهه مباشرة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، فلسطينيا من قرية رافات غرب مدينة سلفيت.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، واعتقلت الفلسطيني حسين حسن المشني بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

وأضافت المصادر ذاتها أن جنود الاحتلال داهموا عدة منازل في القرية وعبثوا بمحتوياتها وأحدثوا أضراراً داخلها.

من ناحية أخرى، أغلقت قوات الاحتلال مدخلا رئيسيا في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال أغلقت مدخل خربة الدير بالبوابة الحديدية، ما منع ذلك الفلسطينيين من حرية التنقل.