الوادي الجديد.. وسيلة انتقال مجانية لطلاب الشهادة الأزهرية بباريس طوال الامتحانات

وجهت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، بتوفير كافة سبل الدعم والرعاية لطلاب الشهادة الأزهرية بمركز باريس، وتذليل أي معوقات قد تواجههم خلال فترة الامتحانات، بما يضمن أداء الامتحانات في أجواء مناسبة .

وفي هذا الإطار، وبناءً على تعليمات رئيس مركز ومدينة باريس، علي نجاح، تم تخصيص الميني باص التابع للوحدة المحلية لنقل طلاب وطالبات الشهادة الأزهرية بالمجان طوال فترة الامتحانات، ذهابًا وإيابًا، وذلك لخدمة الطلاب القادمين من قرية جدة والقرى الواقعة على خط السير حتى مدينة باريس، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور وضمان وصول الطلاب إلى مقار اللجان في المواعيد المحددة.

كما جرى توفير مبردات المياه داخل لجان الامتحانات لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة وتوفير المناخ الملائم للطلاب أثناء أداء الامتحانات، في إطار الحرص على سلامتهم وراحتهم خلال هذه الفترة المهمة.

وأكد رئيس المركز أن الوحدة المحلية تتابع بشكل مستمر سير الإمتحانات بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع الاستعداد الكامل للتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو احتياجات قد تطرأ، تنفيذًا لتوجيهات المحافظة بتقديم أفضل الخدمات للطلاب وتوفير بيئة امتحانية مناسبة.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام محافظة الوادي الجديد بالعملية التعليمية، وحرصها على دعم أبنائها الطلاب وتوفير كافة الإمكانات اللازمة لهم خلال موسم الامتحانات، متمنيًا لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح وتحقيق أفضل النتائج.

انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025/2026

وتنطلق اليوم السبت امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025/2026، حيث يؤدي طلاب القسم العلمي أولى امتحاناتهم في مادتي القرآن الكريم والحديث الشريف، وسط استعدادات مكثفة لضمان انتظام سير الامتحانات في مختلف اللجان على مستوى الجمهورية.