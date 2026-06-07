ماذا يحدث للجسم عند تناول السلطة بأنتظام ؟

تناول السلطة يومياً يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وضغط الدم، والإصابة بالشفاء التام من المرض:

كما يمكن أن تساعد الألياف الموجودة في السلطات على تحسين مستويات السكر في الدم وتقليل خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني .

يرتبط تناول السلطات بانتظام بارتفاع مستويات العناصر الغذائية الأساسية مثل فيتامينات أ، ج، وك، والتي تدعم الصحة العامة

يرتبط تناول خمس حصص من الفواكه والخضراوات بفوائد صحية جمّة، بدءًا من تحسين التغذية وصولًا إلى تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، وإذا كنت تتناول السلطات بانتظام، فستحسّن صحة قلبك وأوعيتك الدموية، وتحصل على المزيد من العناصر الغذائية، وقد تجد نفسك تتمتع بجهاز هضمي أكثر صحة

فوائد تناول السلطة بأنتظام

1. تتحسن صحة قلبك

حتى السلطة الصغيرة - التي تحتوي على حوالي كوب واحد من الخضراوات الورقية مثل الخس أو السبانخ - يمكن أن تساعد في تحسين صحة القلب، إذا تم تناولها بانتظام، وجدت دراسة طويلة الأمد شملت أكثر من 53000 شخص تمت متابعتهم لمدة 23 عامًا أن تناول سلطة يوميًا يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة تتراوح بين 12% و26٪

- قد ينخفض ضغط دمك

أحد الأسباب المحتملة لانخفاض أمراض القلب والأوعية الدموية هو أن الأشخاص الذين يتناولون الخضراوات الورقية بانتظام غالبًا ما يتمتعون بضغط دم منخفض، تحتوي الخضراوات على النترات الصحية، التي يحولها الجسم إلى أكسيد النيتريك ، مما يساعد على خفض ضغط الدم

- قد ينخفض خطر إصابتك بمرض السكري

تناول السلطة يوميًا يُساعد على تحسين مستويات السكر في الدم، بل وقد يُقلل من خطر الإصابة بداء السكري، تُساعد الألياف الموجودة في السلطات الجسم على معالجة الجلوكوز (السكر) بكفاءة أكبر، وهذا قد يُفسر سبب قدرة اتباع نظام غذائي غني بالخضراوات على تقليل خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني بنسبة تصل إلى ٥٠٪

المصدر healthy