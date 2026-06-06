لأول مرة.. استئصال ناسور معوي مثاني باستخدام الدباسة الجراحية بمستشفى ميت سلسيل

أعلن الدكتور حمودة عيد الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن نجاح فريق جراحة مستشفى ميت سلسيل المركزي في إجراء تدخل جراحي متقدم لاستئصال ناسور معوي مثاني باستخدام تقنية الدباسة الجراحية، وذلك لأول مرة داخل مستشفيات صحة الدقهلية.

وأوضح “الجزار” أن هذا النجاح يعكس الطفرة النوعية في مستوى الجراحات الدقيقة بالمستشفيات العامة، وقدرة الفرق الطبية على التعامل مع الحالات المعقدة باستخدام أحدث التقنيات الطبية، بما يواكب التطور العالمي في مجال الجراحة.

وأوضح الدكتور عبد الله القصبي، استشاري الجراحة وجراحة القولون والمستقيم، تفاصيل التدخل الجراحي، مؤكدًا أن الحالة حضرت إلى المستشفى وهي تعاني من خروج براز وغازات عبر مجرى البول، وبإجراء الفحوصات والأشعة المقطعية تبين وجود ناسور بين القولون الحوضي والمثانة نتيجة وجود جيوب بالقولون، وعلى الفور تم تجهيز الحالة للتدخل الجراحي.

وأضاف “القصبي” أنه تم إجراء فتح واستكشاف جراحي للبطن، حيث تبين وجود التصاقات شديدة وناسور بين القولون والمثانة، وتم فصل الالتصاقات بالكامل، وإصلاح المثانة وإعادة بنائها، واستئصال الجزء المصاب من القولون الحوضي، ثم إعادة توصيل القولون بالمستقيم باستخدام الدباسة الجراحية، في تدخل دقيق ومتقدم يعد الأول من نوعه بالمستشفيات العامة بالدقهلية.

وأشار إلى أن الحالة خرجت من غرفة العمليات إلى الرعاية المركزة بحالة مستقرة مع تحسن ملحوظ في المؤشرات الحيوية، وجارٍ متابعتها طبيًا.

وضم الفريق الطبي المشارك في إجراء العملية كلًا من:

الدكتور عبد الله القصبي، استشاري الجراحة وجراحة القولون والمستقيم، والدكتور خالد أبو العز، استشاري جراحة المسالك البولية، والدكتور عبد الله الغريب، أخصائي الجراحة، ونسرين السعيد، إشراف العمليات، وفريق تمريض العمليات سمر صبري، ورانيا نجم.

و أوضح الدكتور السيد فاروق، وكيل المديرية للطب العلاجي، أن هذا الإنجاز يعكس مستوى التطور داخل المستشفيات العامة وقدرتها على استيعاب الجراحات الدقيقة والمتقدمة، مشيرًا إلى أن المديرية تواصل دعم الفرق الطبية وتوفير الإمكانيات اللازمة لضمان استمرار تقديم خدمات علاجية آمنة ومتطورة على مدار الساعة.

وأشاد الأستاذ الدكتور حمودة عيد الجزار بجهود فريق العمل بمستشفى ميت سلسيل المركزي، والدكتور هيثم شرف، مدير المستشفى، مثمنًا الأداء المتميز والاحترافي الذي يعكس كفاءة الأطقم الطبية بالمستشفيات العامة وقدرته على إجراء جراحات دقيقة ومتقدمة.