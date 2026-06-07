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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أعراض التهاب المرارة.. احذر هذه الأكلات فوراً

اعراض التهاب المرارة
اعراض التهاب المرارة
رشا عوني

يمثل التهاب المرارة ألماً كبيراً لمن يعانون من حصوات المرارة والتهابها، حيث يمكن أن تسبب وجبة دسمة ألام وأوجاع مستمرة قد تصل إلى حد استئصال المرارة في بعض الحالات التي تستدعي ذلك، وقد لا يعرف البعض أعراض التهاب المرارة ولا يستطيعون التفرقة بين التهاب المرارة وألم البطن والقولون، لكن هناك علامات واضحة تشير لـ الإصابة بالتهاب المرارة المزمن والذي قد يتطلب تدخل طبي فوري.

ونستعرض لكم في السطور التالية أعراض التهاب المرارة و علاج التهاب المرارة وطرق الوقاية من الحصوات، بحسب موقع Healthline الطبي.. 

اعراض التهاب المراره و كيفية علاجها - Souad Kafafi Hospital

سبب التهاب المرارة

في معظم الحالات، تُسبب حصوات المرارة التي تسد الأنبوب المؤدي إلى خارج المرارة الإصابةَ بالتهاب المرارة، ويؤدي ذلك إلى تراكم العصارة الصفراوية التي يمكن أن تُسبب الالتهاب.

 وتشمل الأسباب الأخرى للإصابة بالتهاب المرارة وجود تغيرات في القناة الصفراوية أو أورام أو مرض خطير أو بعض أنواع العَدوى.

أعراض التهاب المرارة

  • ألم شديد في الجزء العلوي الأيمن من منطقة البطن أو وسط البطن.
  • ألم يمتد إلى الكتف اليمنى أو الظهر.
  • إيلام في منطقة البطن عند لمسها.
  • فقدان الشهية
  • الغثيان.
  • القيء.
  • الحُمّى.

غالبًا ما تظهر أعراض التهاب المرارة بعد تناوُل الوجبات، ومن المرجح أن تسبب الوجبات الكبيرة أو الدهنية ظهورَ الأعراض.

أبرزها ألم الجزء العلوي من البطن.. أعراض التهاب المرارة وكيفية الوقاية منه

مكان ألم المرارة

يظهر ألم المرارة في الربع العلوي الأيمن من البطن، ولكنه يختلف في الحالات الحادة عن المزمنة، و يبدأ الألم فجأة في التهاب المرارة الحاد ولا يزول، وإنما يزداد سوءًا بمرور الوقت خاصةً عند التنفس بعمق، وقد ينتشر ألم التهاب المرارة الحاد من البطن إلى الكتف الأيمن أو الظهر

ما هي أنواع التهاب المرارة؟

توجد عدة أنواع من التهاب المرارة، وتشمل الآتي:

  • التهاب المرارة البسيط أو الحاد.
  • التهاب المرارة الشديد أو المزمن.
  • التهابات المرارة الحصوية، وتحدث نتيجة تكون حصوات فيها.
  • التهابات المرارة اللاحصوية.
أعراض التهاب المرارة وتقليل خطر الإصابة بها

ما هي أسباب التهاب المرارة؟

يحدث التهاب المرارة بسبب تراكم الصفراء فيها نتيجة انسداد القنوات الصفراوية بالحصوات، ويؤدي هذا إلى تورمها واحمرارها وزيادة الالتهاب فيها.

تشمل أسباب التهاب المرارة ما يلي:

  • الإصابة بالعدوى بالكتيرية في القنوات الصفرواية، ما يعيق إرسال الصفراء إلى الأمعاء الدقيقة، وبالتالي تتراكم في المرارة، وبالتالي تزداد نسب الإصابة بالالتهاب.
  • أورام البنكرياس أو الكبد، والتي تمنع حركة الصفراة من المرارة إلى الأمعاء.
  • انخفاض تدفق الدم إلى المرارة، قد يحدث هذا نتيجة الإصابة بمرض السكري أو التهابات الأوعية الدموية.
  • تكوّن حمأة المرارة، وهي مادة سميكة تعرف أيضًا باسم الحصوات لا يمكن امتصاصها عن طريق الصفراء الموجودة في المرارة، ما يؤدي إلى تراكمها، وعادة ما تظهر عند النساء الحوامل أو الأشخاص الذين فقدوا أوزانهم بشكل كبير بعد عمليات التكميم.
أعراض التهاب المرارة.. وكيفية العلاج

 علاج التهاب المرارة

  • تناول المضادات الحيوية والمسكنات، وقد يضطر المريض إلى الدخول إلى المستشفى لإمداده بالسوائل وهذه الأدوية عن طريق الوريد خاصةً إذا كان يعاني من القي الشديد والألم غير المحتمل.
  • إجراء عملية إزالة الحصوات أو استئصال المرارة خاصةً لحالات الالتهاب الحاد، وذلك نتيجة ارتفاع معدل تكرار الالتهاب المرتبط بالحصوات المرارية.
  • تناول نظام غذائي صحي قليل الدهون ويعتد على وجبات صغير متكررة على مدار اليوم.
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ما هي الأكلات التي تهيج المرارة؟

الأكلات المهيجة للمرارة تشتمل بصورة رئيسية على الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والمقلية مثل المقليات واللحوم الدسمة والأجبان الصفراء والزبدة، بالإضافة إلى ذلك فإن الوجبات السريعة والمعلبات التي تحتوي على المواد الحافظة تهيج المرارة، أيضًا فإن الأطعمة الحارة والحلويات الثقيلة والمشروبات الغازية والكافيين الزائد تؤدي إلى تهيج المرارة وزيادة الأعراض مثل الغثيان والانتفاخ وألم البطن العلوي الأيمن، ومن المهم تجنب هذه الأطعمة للعمل على التخفيف من نوبات المرارة والوقاية من الالتهابات المتكررة.

نصائح للوقاية من حصوات المرارة

يمكنك الحد من خطر الإصابة بالتهاب المرارة باتباع الخطوات الآتية لمنع تكوّن حصوات المرارة:

  • إنقاص الوزن ببطء.. يمكن أن يزيد إنقاص الوزن بسرعة خطرَ الإصابة بحصوات المرارة.
  • الحفاظ على وزن صحي. تجعلك زيادة الوزن أكثر عرضة لتكوّن حصوات المرارة. 
  • اختيار خطة نمط غذائي صحي، يمكن أن يؤدي تناوُل الأطعمة عالية الدهون وقليلة الألياف إلى زيادة خطر الإصابة بحصوات المرارة، ولتقليل هذا الخطر، تناوَل الكثير من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة . 
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