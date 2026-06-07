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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

والدة آية خميس تكشف أسباب فيديو “دعاء الأطفال على والدهم"

والدة آية خميس
والدة آية خميس
محمد البدوي

كشفت والدة آية خميس، صاحبة الفيديو المتداول الذي ظهر فيه الأطفال يرددون دعاءً ضد والدهم داخل المقابر، عن تفاصيل الخلافات الأسرية التي دفعت ابنتها لتسجيل هذا الفيديو، مؤكدة أن ما ظهر في المقطع كان نتيجة ضغوط ومعاناة حقيقية داخل الأسرة.

مواجهة صعوبات الزواج

وخلال لقائها مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل» على قناة صدى البلد 2، أكدت الأم دعمها الكبير لابنتها، مشيرة إلى أن آية كانت السند الوحيد لها في مواجهة صعوبات الزواج، قائلة: “والله ماحدش سندني غير أمي، ماحدش وقف معايا إلا هي.. من غيرها كان زماني.. حسبي الله ونعم الوكيل فيه".

تصوير الفيديو كوسيلة للتعبير

وأوضحت أن طليق ابنتها كان يضلّل الأطفال بالقول لهم إن والدهم قد توفي، ما دفع آية لتصوير الفيديو كوسيلة للتعبير عن احتجاجها على قسوة المعاملة، مضيفة: “هو اللي اضطرها تعمل كده من كتر ما بيقول للعيال أنا أبوكم مات.. أنا مت".

من جانبها، أكدت آية خميس أن خلافاتها مع زوجها شملت الإهانة، الضرب، المراقبة على الهاتف، وخيانته، وأنها حاولت التفاهم معه دون جدوى، قائلة: “طب إيه اللي يريحك وأنا أعملهولك؟ مش مقصرة معاه والله.. بشوفه بيتكلم مع حريم عليا.. وبيمسكني يضربني لما أواجهه".

وأشارت إلى أن الطلاق وقع في سبتمبر الماضي، وأن الأطفال لم يروا والدهم منذ حوالي ثلاثة أشهر، مؤكدة أن الفيديو كان وسيلتها للتعبير عن معاناتهم الناتجة عن الخلافات الزوجية، بعيدًا عن أي نية لإثارة الجدل أو نشر محتوى غير صحيح.

آية خميس والدة آية خميس الخلافات الأسرية صعوبات الزواج الطلاق نهال طايل

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