وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية

جرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، و "جان نويل بارو" وزير خارجية فرنسا، في إطار التشاور المستمر بين البلدين الصديقين لتبادل الرؤى بشأن التطورات الإقليمية وسبل خفض التصعيد في المنطقة.

تناول الاتصال مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الجهود المصرية المكثفة لاحتواء التصعيد في المنطقة، مؤكداً دعم مصر للمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، والحرص على تهدئة التوترات وتعزيز فرص التوصل إلى حلول دبلوماسية للازمة. كما شهد الاتصال تبادل الرؤى والتقديرات بشأن آخر مستجدات الأوضاع فى قطاع غزة ولبنان.

واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق في إطار العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، والعمل المشترك من أجل خفض التصعيد ودعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.