أخبار التكنولوجيا | ريدمي تستعد لإطلاق وحش جديد.. و أخطاء قاتلة تسبب بطء بطارية الكمبيوتر المحمول

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بمواصفات قد تهدد المنافسين.. ريدمي تستعد لإطلاق وحش جديد

تصدر هاتف Redmi K100 عناوين الأخبار والشائعات لعدة أشهر. وبينما يُتوقع إطلاقه في سبتمبر، ربما كشف تسريب جديد عن الكثير من مواصفاته التقنية قبل الإعلان الرسمي.

أشارت التسريبات إلى أن هاتف Redmi K100 Pro سيأتي بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس وبطارية ضخمة بسعة 8000 مللي أمبير . كما ادعى المسرب Digital Chat Station (DCS) أن الهاتف سيحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل مزودة بمستشعر كبير، بالإضافة إلى كاميرا تليفوتوغرافية بدقة 50 ميجابكسل.

بأقوى معالج.. طرح سلسلة هواتف هواوي نوفا 16 للبيع لأول مرة

سلسلة هواتف هواوي نوفا 16، التي تضمّ طرازات Standard وPro وUltra وZ، متوفرة الآن للبيع.

أطلقت الشركة هذا الهاتف الجديد متوسط ​​المدى في بداية هذا الأسبوع، وقد سارعت إلى طرح هذه السلسلة المزودة بمعالج Kirin 9010S رسميًا في السوق الاستهلاكية.

توقف عنها فورا.. أخطاء قاتلة تسبب بطء بطارية الكمبيوتر المحمول

أخطاء عديدة يقوم بها الكثير من مستخدمي الكمبيوتر المحمول تتسبب في تلف البطارية إليك أبرز تلك الأخطاء والتي يجب تجنبها لإطالة عمر بطارية الكمبيوتر المحمول على المدى الطويل وهي كالتالي وفقا لموقع komando:

الشحن باستمرار:

يعد من الأخطاء الشائعة التي يقوم بها الكثيرون هي إبقاء الكمبيوتر المحمول موصولاً بالتيار الكهربائي طوال الوقت مما قد يعرض بطارية الكمبيوتر المحمول للتلف وقد يعرضه للانفجار إذا استمر في توصيله طوال الوقت.

من دون الإنترنت.. إليك كيف تستخدم خرائط جوجل في نظام أندرويد؟



يعتمد الكثير من الأشخاص على خرائط جوجل Google maps، للوصول إلى وجهاتهم واكتشاف أماكن جديدة والعثور على المرافق العامة القريبة، وعلى الرغم من أهمية التطبيق لكن التطبيق إلا إنه لا يعمل بشكل جيد إلا في حالة الاتصال بإنترنت قوي.

وفقا لما ذكره موقع makeuseof هناك أوقات تحتاج فيها إلى خرائط جوجل، لكنك لا تمتلك إنترنت بهاتفك، عندها سيصبح تشغيل خرائط جوجل الغير متصلة بالإنترنت منقذًا في تلك الحالة. و إليك كيفية تحميل خرائط بدون الإنترنت في خرائط جوجل على هواتف أندرويد،

إطلاق تحديث HyperOS 3 لتلك الأجهزة فهل هاتفك منهم ؟

أطلقت شركة شاومي أخيرًا تحديث HyperOS 3 (أندرويد 16) لهاتف Xiaomi 13T

بدأ طرح التحديث رسميًا في أكتوبر 2025، بدءًا بالطرازات المميزة، وبحلول مارس 2026، كان قد صدر بالفعل لمعظم الأجهزة المتوافقة، لكن هاتف Xiaomi 13T لم يكن من بينها. وأخيرًا،