سيف زاهر يطالب بجدول زمني لإنهاء أعمال التطوير ورفع كفاءة الملاعب

شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ مناقشة اقتراحين برغبة لرفع كفاءة مراكز الشباب بمركز العياط؛ حيث وجّه النائب سيف زاهر وكيل لجنة الشباب والرياضة، رسائل قوية، مؤكداً أن اللجنة لن تكتفي بمتابعة التقارير المكتوبة أو الوعود النظرية، بل ستتواجد على الأرض لمراقبة التنفيذ الفعلي لضمان جودة تليق بالمواطن المصري.



وتحدث حول الفلسفة التنموية للمنشآت الرياضية في الأقاليم، قائلاً: "إن تطوير مراكز الشباب في عمق الريف والمناطق الأكثر احتياجاً ليس مجرد خطط ترفيهية، بل هو واجب وطني ومسألة أمن قومي لبناء الإنسان وتحصين عقول الشباب.

مشدداً على أن العدالة التنموية تقتضي وصول أفضل الخدمات الرياضية والثقافية إلى قرى العياط والمحافظات بذات الكفاءة التي تحظى بها المدن الكبرى.

جدول زمني محدد وصارم لإنهاء أعمال التطوير



وفي السياق ذاته، طالب "وكيل اللجنة" بضرورة وضع جدول زمني محدد وصارم لإنهاء أعمال التطوير ورفع كفاءة الملاعب والمرافق، مشيراً إلى أن البرلمان بمجلسيه يضع طاقات الشباب واستثماراتهم في صدارة الأولويات الوطنية.