شركة التعدين العملاقة أمباتوفي تستأنف عملياتها في مدغشقر

أعلنت شركة التعدين العملاقة "أمباتوفي" استئناف إنتاجها التدريجي للنيكل والكوبالت في مدغشقر، بعد توقف دام ثلاثة أشهر ونصف الشهر بسبب الأضرار التي خلفها إعصار جيزاني.

وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الثلاثاء أن قرار الإسئتناف يأتي في ظل ظروف عالمية تتسم بزيادة حادة في العرض، لاسيما من إندونيسيا، وانسحاب مساهمها الرئيسي في مايو الماضي.

وأكدت شركة التعدين "أمباتوفي" عن إعادة تشغيل موقع المعالجة التابع لها، بعد جهود استمرت عدة أشهر لإعادة تأهيله.

ومن المتوقع بدء الإنتاج المعدني الأول قريبا وشددت الشركة على أهمية استئناف العمليات بشكل آمن ومنضبط بقيادة فرقها.

وفي هذا السياق، أعلنت شركة "سوميتومو" اليابانية رسميا انسحابها من رأس مال "أمباتوفي" في مايو الماضي، بعد سنوات من الصعوبات التشغيلية والمالية.

ولا تزال "أمباتوفي" لاعبا رئيسيا في صادرات التعدين في مدغشقر، إلا أن استئناف العمليات هذا يأتي في بيئة صناعية واقتصادية أكثر اضطرابا وتنافسية.

وكانت الشركة اليابانية العملاقة "سوميتومو" قد انضمت إلى المجموعة عام 2005، وأصبحت المساهم الأكبر فيها عام 2015. وباعت سوميتومو جميع أسهمها إلى تحالف دولي.

يذكر أن إعصار جيزاني قد ألحق أضرارا جسيمة بالعديد من منشآتها في فبراير عام 2026 وهو إعصار مداري مدمر ضرب الساحل الشرقي لجمهورية مدغشقر في المحيط الهندي. ويعد هذا الإعصار من أقوى الأعاصير التي ضربت الجزيرة.