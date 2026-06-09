استمرار مسار الهبوط.. تراجع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 9 يونيو

واصلت أسعار الذهب التراجع في الاسواق خلال تعاملات الاسبوع الجاري.

ودخلت أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة في مسار الهبوط بعد أن فقدت معظم المكاسب التي حققتها سابقًا.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى مستوى الـ 6435 جنيها بتراجع بنحو 1000 جنيه عن أعلى مستوى وصل له.

تراجع المعدن الاصفر بشكل واضح نتيجة تغيرات في الأسواق العالمية وتراجع حدة التوترات الجيوسياسية.

وأوضح سعيد إمبابي المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة خلال مداخلة ببرنامج “كلمة أخيرة”، أن التوقعات السابقة بارتفاع الذهب إلى مستويات قياسية كانت مبالغًا فيها إلى حد كبير، وأن السوق شهد نوعًا من “تصحيح الأسعار” بعد موجة صعود قوية.

ولفت إلى أن الاتجاه الحالي يعتمد بشكل كبير على تطورات الأوضاع السياسية، خاصة ما يتعلق بالحرب الإيرانية الإسرائيلية.

من جانبه قال الدكتور أحمد معطي، خبير أسواق المال، أن التراجعات التي شهدها الذهب مؤخرًا لا يمكن وصفها بأنها "ليلة سقوط الذهب"، مشيرًا إلى أن البنوك المركزية حول العالم لا تزال مستمرة في شراء المعدن الأصفر، وهو ما يعكس وجود عوامل داعمة ومطمئنة للسوق على المدى الطويل.

أسعار الذهب اليوم

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الذهب اليوم الاحد 7-6-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4328 دولارات للأوقية.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5550 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6475 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7400 جنيها للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب 51.800 جنيه.