مستوحاة من المتحف المصري.. تنشيط السياحة توضح الجوائز بـ 10 معارض دولية

أكد الدكتور أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن فوز الجناح المصري بجائزة أفضل تصميم في أحد المعارض السياحية الدولية يعكس نجاح استراتيجية وزارة السياحة والآثار في تقديم مصر كوجهة سياحية متنوعة ومتفردة، موضحا أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة من الجوائز التي حصدتها الأجنحة المصرية في أكثر من 10 معارض دولية خلال العام الجاري.

وأشار يوسف خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، إلى أن تصميمات الأجنحة المصرية مستوحاة من المتحف المصري الكبير، مع توظيف أحدث التقنيات التفاعلية مثل الواقع الافتراضي والمعزز، بما يسهم في إبراز تنوع المقاصد والمنتجات السياحية المصرية، بما في ذلك السياحة الثقافية والبيئية والروحانية وسياحة المعارض والمؤتمرات.

وأضاف أن الهيئة تواصل جهودها لتنويع الأسواق المصدرة للسياحة، خاصة في آسيا، مؤكداً أن الطلب على زيارة مصر مرتفع، وأن زيادة الربط الجوي تمثل العامل الأهم لتعزيز الحركة السياحية. كما لفت إلى النجاحات المحققة في السوقين الصيني والهندي ضمن خطة جذب مزيد من السائحين ذوي الإنفاق المرتفع.