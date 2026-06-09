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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تشكيل جديد لشعبة الذهب لتعزيز الصناعة وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتصدير

الذهب
الذهب
ولاء عبد الكريم

أعلنت شعبة صناعة الذهب و المعادن الثمينة والمجوهرات باتحاد الصناعات المصرية عن اعتماد التشكيل الجديد لمجلس إدارة الشعبة والهيئة الاستشارية حتى عام 2029، وذلك في إطار خطة الشعبة لتعزيز تطوير الصناعة وزيادة صادرات الذهب والمشغولات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

وأكد إيهاب واصف، رئيس الشعبة، أن التشكيل الجديد راعى تمثيل مختلف الأنشطة العاملة داخل القطاع، بما يشمل شركات المشغولات الذهبية والفضية، وصناعة السبائك، وتنقية المعادن الثمينة، بما يحقق التكامل بين مختلف حلقات الصناعة ويدعم خطط التطوير والتوسع خلال المرحلة المقبلة.

وضم تشكيل مجلس إدارة الشعبة كلًا من: إيهاب وصفي أمين واصف، وسعيد سليمه، وشاكر فوزى، ومحمد حسن، ومحمد حسن عبد الرازق، ومحسن السعيد، وممدوح عبد الله، وميلاد عدلى، ومنير شاكر.

كما تم تشكيل الهيئة الاستشارية للشعبة لتضم الدكتور وصفي أمين واصف مستشارا عاما ورئيس لجنة الحكماء، وعماد الصردى مستشارا ماليا وإداريا، والدكتور كرم مسعد مستشارا تعليميا وفنيا، ويوسف نبيل مستشارا ضريبيا.

زيادة الصادرات 

في سياق متصل، أعلنت الشعبة تشكيل لجنة تصديرية متخصصة برئاسة إيهاب واصف، بهدف دعم توجهات الدولة لزيادة الصادرات الصناعية وفتح أسواق جديدة أمام صادرات الذهب والمجوهرات المصرية.

وقال إيهاب واصف، إن الشعبة تستهدف خلال الدورة الجديدة تنفيذ استراتيجية متكاملة لزيادة صادرات القطاع، عبر رفع تنافسية المنتج المصري، وتعزيز التواجد بالمعارض الدولية، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بالأسواق العالمية.

وأضاف أن صناعة الذهب والمشغولات المصرية تمتلك مقومات قوية تؤهلها لتحقيق طفرة تصديرية كبيرة خلال السنوات المقبلة، في ظل التطور المستمر في جودة التصنيع والتصميمات والبنية الصناعية للقطاع.

اللجنة التصديرية 

وأكد رئيس الشعبة، أن اللجنة التصديرية ستعمل بالتنسيق مع غرفة الصناعات المعدنية برئاسة المهندس علاء أبو الخير والجهات المعنية على تذليل العقبات أمام المصنعين والمصدرين، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وتصدير الذهب والمجوهرات.

ووجهت شعبة الذهب والمعادن الثمينة خطابا إلي المهندس علاء أبو الخير رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية في اتحاد الصناعات بالتشكيل الكامل للشعبة.

الذهب تشكيل اللجنة التصديرية شعبة الذهب

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تشكيل جديد لشعبة الذهب لتعزيز الصناعة وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتصدير

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