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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المهندسين تبحث تعزيز دور ومشاركة أعضائها في المشروعات التنموية الممولة

المهندسين تبحث مشاركة أعضائها في المشروعات التنموية
المهندسين تبحث مشاركة أعضائها في المشروعات التنموية
الديب أبوعلي

استقبل الدكتور محمد عبدالغني، نقيب المهندسين، والأستاذ الدكتور مصطفى أبوزيد، وكيل النقابة ورئيس اللجنة الاستشارية العليا، الدكتور أيمن عياد، مدير برامج المياه والبنية التحتية ببعثة الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية. 

جاء اللقاء لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات التدريب والتأهيل المهني والابتكار وريادة الأعمال في قطاع المياه و المرافق.

واستعرض الدكتور أيمن عياد الفرص التي تتيحها برامج الاتحاد الأوروبي في التدريب و الدعم الفني و بناء القدرات في قطاعات المياه و المرافق.

وأشار إلى أن النقابة يمكن أن تكون شريكاً في عدد من المبادرات المختلفة، بما تملكه من قاعدة واسعة من المهندسين وعلاقات ممتدة مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، بما يساعد على تحديد الاحتياجات التدريبية والمهنية وربطها بالفرص المتاحة.

 

قاعدة بيانات للمكاتب الاستشارية

كما ناقش الجانبان إعداد قاعدة بيانات للمكاتب الاستشارية المصرية وتصنيفها، بما يساعد الجهات الأوروبية والحكومية على التعرف إلى المكاتب ذات الكفاءة والخبرة، ويفتح آفاق التعاون بينها وبين المكاتب الاستشارية الأوروبية.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عبدالغني، أن النقابة تضع الارتقاء بالمستوى المهني والعلمي للمهندسين المصريين على رأس أولوياتها.

وأشار إلى أهمية توفير برامج تدريبية متخصصة، وإتاحة فرص الحصول على شهادات مهنية في تخصصات يتزايد الطلب عليها، كما طرح فكرة التعاون لإطلاق برامج  مهنية تلبي احتياجات سوق العمل؛ باعتبارها مساراً لسد الفجوة بين التعليم و سوق العمل، إلى جانب مبادرات لدعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال بين المهندسين الشباب وتعزيز ثقافة الابتكار ونقل التكنولوجيا في قطاعات حيويه مثل قطاع المياه.

وأشار الأستاذ الدكتور مصطفى أبوزيد إلى أن النقابة تملك المقومات التي تؤهلها لتقديم برامج تدريبية متخصصة لمختلف التخصصات الهندسية، بما يلبي احتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي، والاستفادة من التجارب الأوروبية في التدريب والابتكار.

وأضاف أن العمل جارٍ على تحديث قاعدة بيانات للمكاتب الاستشارية الهندسية المصرية وتصنيفها وفق معايير مهنية واضحة؛ بما يفتح المجال أمامها للمشاركة في مشروعات إقليمية ودولية.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق خلال الفترة المقبلة، وبحث عقد لقاء مع سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إلى جانب دراسة المشاركة في الفعاليات المتخصصة، ومنها أسبوع القاهرة للمياه.

الاتحاد الأوروبي نقيب المهندسين قطاع المياه محمد عبدالغني المشروعات الصغيرة المكاتب الاستشارية المصرية سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة نقابة المهندسين

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