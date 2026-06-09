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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

طالب مصري يحقق إنجازًا عالميًا في الذكاء الاصطناعي |فيديو

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة
منار عبد العظيم

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" إنجازًا علميًا جديدًا يضاف إلى سجل التفوق المصري، بعد فوز الطالب محمد صلاح الدين أبو الخير، المقيد بالمستوى الرابع ببرنامج هندسة الذكاء الاصطناعي بكلية الهندسة جامعة المنصورة، بالجائزة الكبرى (Grand Prize) ضمن الفريق المصري المشارك في مسابقة Huawei ICT Competition 2025–2026 العالمية، وذلك في مسار الحوسبة السحابية (Cloud Track).

جاء هذا التتويج خلال النهائيات العالمية للمسابقة التي أُقيمت في مدينة شينزن الصينية، بمشاركة نخبة من الطلاب المتميزين من مختلف دول العالم، في واحدة من أكبر المسابقات الدولية المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي.

إنجاز مصري في واحدة من أكبر المسابقات العالمية

وتُعد مسابقة Huawei ICT Competition من أبرز المنافسات الدولية في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، حيث تُنظم سنويًا بمشاركة آلاف الطلاب من جامعات مختلفة حول العالم، بهدف دعم الابتكار وتنمية مهارات الشباب في التكنولوجيا الحديثة.

وقد نجح الفريق المصري في تحقيق مركز متقدم وحصد الجائزة الكبرى، في إنجاز يعكس تطور مستوى الطلاب المصريين في المجالات التكنولوجية المتقدمة، وقدرتهم على المنافسة عالميًا.

محمد صلاح الدين: المسابقة من أكبر المنافسات العالمية

وقال الطالب محمد صلاح الدين أبو الخير، في تصريحات تلفزيونية، إن المسابقة تُعد من أكبر وأهم المسابقات العالمية في مجال التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن مصر تشارك فيها منذ سنوات باعتبارها منصة عالمية في الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.

وأضاف أنه وفريقه عملوا بجد خلال مراحل المسابقة المختلفة، من أجل الوصول إلى هذا المستوى المتقدم، مؤكدًا أن الفوز لم يكن مجرد إنجاز عابر، بل ثمرة جهد طويل وتدريب مستمر ومنافسة قوية مع فرق من مختلف دول العالم.

شعور بالفخر بعد التتويج بالجائزة الكبرى

وأوضح الطالب أن لحظة إعلان الفوز كانت مليئة بالمشاعر الإيجابية والفخر، خاصة أنها المرة الأولى التي يحقق فيها الفريق هذا الإنجاز بهذا المستوى، مؤكدًا أن العمل الجماعي كان له دور كبير في الوصول إلى الجائزة الكبرى.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن هذا النجاح يمثل دافعًا قويًا لمزيد من التميز في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية خلال الفترة المقبلة، ورفع اسم مصر في المحافل الدولية.

صباح الخير يا مصر محمد صلاح الدين أبو الخير هندسة الذكاء الاصطناعي

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