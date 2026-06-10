محاكمة 6 متهمين بخلية داعش المعادى.. اليوم

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الأربعاء 10 يونيو 2026، فض الأحراز في محاكمة 6 متهمين في القضية رقم 901 لسنة 2025، جنايات المعادي المعروفة بخلية المعادى، لاتهامهم بالانضمام لتنظيم داعش.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 2013 وحتى 21 مارس 2022، المتهم الأول تولي قيادة جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولي قيادة جماعة تعتنق أفكار داعش.

وأضافت التحقيقات أن المتهم الأول حاز أسلحة نارية، ووجه للمتهمين من الثاني وحتى الرابع اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، ووجه للمتهمين الخامس والسادس اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مع علمهما بأغراضها، ووجه للمتهم الثاني اتهامات بحيازة أسلحة نارية.