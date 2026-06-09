بمساحة 6850 مترًا..إزالة 38 حالة تعدٍ في حملات بقنا ونجع حمادي

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، برئاسة أشرف أنور، رئيس المركز، حملة إزالة موسعة أسفرت عن تنفيذ 10 حالات إزالة شملت 5 حالات بناء بدون ترخيص بحي المساكن على مساحة 1100 متر مربع، و4 حالات تعدى على أرض زراعية بحي البيئة بمساحة 4 قراريط، بالإضافة إلى إزالة متغير مكاني بنجع منصور بالحميدات على مساحة 200 متر مربع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما نفذت الحملة بقرية الأشراف، 26 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة ومناطق طواحين الذهب، بإجمالي مساحة بلغت 5200 متر مربع، بمتابعة طلعت عبدالشافى، نائب رئيس المركز، وحربي مبارك، رئيس القرية، في إطار جهود استرداد حقوق الدولة والحفاظ على أراضيها.

وفي مركز نجع حمادي، وتحت إشراف حسين الزمقان، رئيس المركز، واصلت الوحدة المحلية لقرية الشعانية جهودها المكثفة، حيث قامت الوحدة المحلية برئاسة منال همام، رئيس القرية، بتنفيذ حالتي إزالة فورية لتعديات بالبناء المخالف بإجمالي مساحة 350 مترًا مربعًا، تمثلت في إقامة أسوار بالطوب الأبيض البلوك ومونة الأسمنت بالمخالفة للقانون.

من جانبه شدد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، على استمرار جهود الأجهزة التنفيذية في التصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات والبناء المخالف، للحفاظ على أراضي الدولة والرقعة الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بفرض سيادة القانون.



وأشار محافظ قنا، إلى أن حملات الإزالة يتم تنفيذها بشكل فوري للتعامل مع المخالفات في مهدها، مع استمرارها خلال العطلات والاجازات الرسمية، لوقف أى تعديات.



