بكين: نعارض بشدة القائمة السوداء الأمريكية للشركات الصينية

أعلنت بكين اليوم الثلاثاء أنها "تعارض بشدة" إدراج الولايات المتحدة للشركات الصينية على القائمة السوداء بعد أن أضافت واشنطن عملاقي التكنولوجيا علي بابا وبايدو إلى قائمة الشركات التي تقول إنها تساعد الجيش الصيني.

جاء بيان البنتاجون بعد أشهر من إصداره، ثم سحبه السريع، لنسخة سابقة من القائمة دون تقديم أي تفسير.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، في مؤتمر صحفي: "لقد عارضت الصين باستمرار وبحزم تعميم الولايات المتحدة لمفهوم الأمن القومي ... وقمعها غير المعقول للشركات الصينية".

حث لين واشنطن على "تصحيح ممارساتها الخاطئة"، محذراً من أن بكين "ستتخذ التدابير اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية بشكل حازم".

تتضمن القائمة الجديدة 80 شركة وفروعها، وهي مشابهة إلى حد كبير للنسخة التي نُشرت مؤقتًا في فبراير، على الرغم من إعادة إدراج شركتين مصنعتين لرقائق الذاكرة بعد إزالتهما في ذلك الوقت.

يمثل إصدار البنتاجون أحدث اختبار للعلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم، واللذين اجتمع زعيماهما في بكين الشهر الماضي .

شهد ذلك الاجتماع سعي الرئيس دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج إلى تحقيق الاستقرار في العلاقات الثنائية.

وجه ترامب دعوة إلى شي للقيام بزيارة مماثلة إلى واشنطن في سبتمبر.

تشمل الشركات المستهدفة في أحدث قائمة لوزارة الدفاع الأمريكية بعضًا من عمالقة التكنولوجيا الصينيين العاملين في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك علي بابا وبايدو وتينسنت.