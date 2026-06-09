ختام الأدوار التمهيدية للبطولة العربية السادسة للرواد للتنس بشرم الشيخ

اختتمت اليوم منافسات الأدوار التمهيدية لـ البطولة العربية السادسة للرواد في التنس الأرضي، المقامة بمدينة شرم الشيخ، وسط أجواء تنافسية قوية ومشاركة مميزة من نخبة اللاعبين واللاعبات من مختلف الدول العربية.

وشهدت البطولة مشاركة نحو 60 لاعبًا ولاعبة يمثلون 11 دولة عربية، تنافسوا على مدار الأيام الماضية في مختلف الفئات العمرية، حيث قدم المشاركون مستويات فنية متميزة عكست التطور الكبير الذي تشهده رياضة التنس في المنطقة العربية.

وأسفرت منافسات الدور التمهيدي عن تأهل عدد من اللاعبين واللاعبات إلى الأدوار الإقصائية، بعد مباريات قوية اتسمت بالندية والإثارة، وسط حضور جماهيري ومتابعة واسعة من الوفود المشاركة.

وأكد منظمو البطولة أن النسخة الحالية حققت نجاحًا تنظيميًا وفنيًا لافتًا، في ظل توافر جميع الإمكانيات التي ساهمت في خروج المنافسات بصورة مشرفة تعكس مكانة مدينة شرم الشيخ كوجهة رياضية وسياحية بارزة لاستضافة الأحداث العربية والدولية.

ومن المنتظر أن تتواصل المنافسات خلال الأيام المقبلة بإقامة الأدوار النهائية، وسط طموحات كبيرة من المشاركين لحصد الألقاب والتتويج بالمراكز الأولى في مختلف المسابقات.