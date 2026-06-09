رئيس سياحة النواب: نعمل على تذليل كافة التحديات أمام شركات الطيران الخاصة ومنخفضة التكاليف

عقدت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، اجتماعًا موسعًا اليوم بحضور الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، ووكيلَي اللجنة النائب عمرو درويش والنائب هشام حسين، وأمين سر اللجنة النائب أحمد الأشموني، إلى جانب أعضاء اللجنة، وعدد من قيادات وزارة الطيران المدني، وممثلي وزارة البترول والثروة المعدنية، ورؤساء وممثلي شركات الطيران الخاصة ومنخفضة التكاليف العاملة في السوق المصرية، وذلك لبحث آليات دعم قطاع الطيران وتعزيز دوره في تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.



وناقش الاجتماع سبل دعم شركات الطيران الخاصة ومنخفضة التكاليف للتوسع في شبكات التشغيل وفتح خطوط جديدة، بما يسهم في تعزيز الربط الجوي مع الأسواق المستهدفة، وتوفير خيارات سفر متنوعة بأسعار تنافسية، ودعم مستهدفات الدولة لزيادة التدفقات السياحية إلى مختلف المقاصد المصرية.

تفاصيل الاجتماع

كما تناول الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه القطاع، وفي مقدمتها اختلاف أسعار الوقود بين مطارات الجذب السياحي ومطار القاهرة الدولي، وما يترتب على ذلك من ارتفاع في تكاليف التشغيل وتأثيره على خطط التوسع وفتح خطوط جديدة، إلى جانب الضغوط التنافسية المتزايدة مع شركات الطيران العالمية.

وشهد الاجتماع أيضًا مناقشة ملف الرسوم والضرائب المفروضة على رحلات الطيران الداخلي، وطرح عدد من المقترحات المتعلقة بإعادة هيكلتها بما يسهم في دعم نمو القطاع وزيادة معدلات التشغيل.

ومن جانبها، أكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن اللجنة تضع على رأس أولوياتها التوصل إلى حلول عملية وجذرية للتحديات التي تواجه شركات الطيران الخاصة ومنخفضة التكاليف، بما يمكنها من التوسع والنمو، ويسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في تنشيط الحركة السياحية وزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر.

وأوضحت رئيس اللجنة أن الاجتماع يأتي استكمالًا لسلسلة من اللقاءات التي عقدتها اللجنة خلال الفترة الماضية مع رؤساء وممثلي شركات الطيران الخاصة ومنخفضة التكاليف، والتي تم خلالها الاستماع إلى أبرز التحديات التي تواجه القطاع، مؤكدة حرص اللجنة على عقد حوار مباشر مع جميع الجهات المعنية للوصول إلى حلول تنفيذية قابلة للتطبيق.

وأضافت أن من أبرز الملفات التي طُرحت خلال المناقشات اختلاف أسعار الوقود بين بعض المطارات، وما يترتب عليه من زيادة تكاليف التشغيل وانعكاس ذلك على أسعار التذاكر وقدرة الشركات على المنافسة، إلى جانب عدد من التحديات التشغيلية المتعلقة بإتاحة العمل في بعض المطارات الحيوية.

وأشارت النائبة سحر طلعت مصطفى إلي أن الشركات كانت قد عرضت ايضا فى الاجتماع السابق معهم عددًا من المطالب المتعلقة بتيسير التشغيل وزيادة فرص النمو، وفي مقدمتها السماح بالتشغيل بالطيران والعودة من مطارى سفنكس والعاصمة. وقد تم عرض هذه المطالب على وزارة الطيران المدني، وقد تم الإعلان عن الموافقه على هذا المطلب خلال اجتماع اللجنة اليوم بما يسهم في توفير مزيد من المرونة التشغيلية أمام الشركات ودعم خططها التوسعية خلال الفترة المقبلة.

وتابعت، أيضا تم طلب دراسة دعم تلك الشركات عند فتحهم لأسواق جديدة، وهو ما أعلن الوزير عن دراسته.

كما أشارت رئيس اللجنة، إلي أن مقابل ذلك الدعم، تم الاتفاق مع شركات الطيران الخاصة علي قيامهم ببيع تذكرة الطيران إنكلودد (Included) فيها تذكرة مجانية علي أن يتحملوا الفرق في التكلفة، لضمان زيارة سياح مطار سفنكس المتحف الكبير، وذلك من خلال التنسيق بين المتحف المصرى الكبير والشركات الخاصة لعمل بروتوكول يحقق ذلك المقترح، بما يسهم في تعزيز الجذب السياحي وزيادة معدلات زيارة أحد أهم المشروعات الثقافية والسياحية في مصر، مؤكدة دعم اللجنة لدراسة هذا المقترح بالتنسيق مع الجهات المعنية لتعظيم الاستفادة من الحركة الجوية الوافدة وربطها بالمقاصد السياحية والأثرية الرئيسية.

وشددت النائبة سحر طلعت مصطفى على أن قطاع السياحة يمثل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، الأمر الذي يتطلب استمرار دعمه من خلال سياسات مرنة وحوافز تتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة، بما يضمن الحفاظ على معدلات النمو في الحركة السياحية الوافدة.

وفي ختام الاجتماع، أكدت رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب أن اللجنة ستقوم بإعداد مجموعة من التوصيات ورفعها إلى الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة البترول والثروة المعدنية، لبحث آليات دعم شركات الطيران منخفضة التكاليف فيما يتعلق بأسعار الوقود، خاصة خلال فترات الأزمات والظروف الاستثنائية التي تؤثر على تكاليف التشغيل.

كما أشارت إلى أن اللجنة ستتقدم بتوصيات إلى وزارة المالية لدراسة إمكانية تخفيف الأعباء الضريبية على شركات الطيران، بما يعزز قدرتها على التوسع وزيادة التشغيل.

شركات الطيران منخفضة التكاليف

وأكدت النائبة سحر طلعت مصطفى أن شركات الطيران منخفضة التكاليف تمثل أحد المحركات الرئيسية لنمو الحركة السياحية الوافدة، إذ تسهم بنحو 35% من إجمالي السياحة الوافدة إلى مصر، مشيرة إلى أن التوصيات التي ستصدرها اللجنة تستهدف إزالة المعوقات أمام هذه الشركات وتمكينها من التوسع في التشغيل وفتح خطوط جديدة وزيادة السعة المقعدية، بما يسهم في رفع مساهمتها في الحركة السياحية الوافدة لتصل إلى ما يقارب 50% خلال الفترة المقبلة، وفقًا لتقديرات القطاع، بما يدعم تحقيق مستهدفات الدولة في زيادة أعداد السائحين وتعظيم العائد الاقتصادي من القطاع السياحي.

ومن جانبهم، أعرب رؤساء وممثلو شركات الطيران الخاصة المشاركون في الاجتماع عن تقديرهم للجنة السياحة والطيران بمجلس النواب برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، ولوزير الطيران المدني، على اهتمامهم بمتابعة أوضاع القطاع والاستماع إلى التحديات التي تواجههم والعمل على إيجاد حلول عملية تدعم خطط التوسع وزيادة التشغيل.