اندلاع أعمال عنف في «بلفاست» بأيرلندا الشمالية على خلفية حادث طعــن.. واعتقال مشتبه به

أعلنت شرطة أيرلندا الشمالية أنها ألقت القبض على مواطن سوداني على خلفية هجوم بســ.ـكين أسفر عن إصابة شخص بجروح خطيرة، ويجري التحقيق معه حاليًا باعتباره محاولة قتل، وليس عملًا إرهابيًا مشتبهًا به.

كما دعت الشرطة الجمهور إلى الهدوء وسط دعوات من شخصيات يمينية متطرفة لتنظيم احتجاجات مناهضة للهجرة، وذلك بعد مرور عام على أسبوع من أعمال الشغب التي هزت أيرلندا الشمالية إثر محاولة اغتصاب مزعومة لتلميذة.

وصف مساعد قائد شرطة أيرلندا الشمالية، رايان هندرسون، جريمة ليلة الاثنين بأنها "حادث خطير"، لكنه قال إن المحققين لم يعثروا حتى الآن على أي مؤشرات تدل على وجود دافع إرهابي.

وقال هندرسون في مؤتمر صحفي: "أتفهم أن محاولة القتل التي وقعت الليلة الماضية ستثير مشاعر متباينة لدى الناس، من الخوف إلى الغضب. أناشد الجميع الهدوء والحفاظ على سلامة جميع مجتمعاتنا في أعقاب هذا الحادث".

قال هندرسون إن الضحية، وهو رجل في الأربعينيات من عمره، أصيب بجروح بالغة في عينيه وجروح قطعية في وجهه وظهره جراء هجوم استخدم فيه سكين مطبخ.

وأظهرت لقطات للجريمة انتشرت على الإنترنت تدخل عدد من المارة قبل وصول الشرطة إلى مكان الحادث، بينما واصل المشتبه به، وهو رجل سوداني يبلغ من العمر 30 عامًا، الاعتداء على الضحية بعد سقوطه أرضًا.

وأُلقي القبض على المشتبه به للاشتباه في محاولته القتل، وفقًا لهندرسون، وأضاف أنه بناءً على المعلومات الأولية، كان الرجل يقيم في المنطقة، بعد حصوله على تصريح إقامة فيها عقب انتقاله إليها من دبلن جنوب الحدود الأيرلندية الداخلية.

وقال هندرسون: "هو رهن الاحتجاز، ولا نبحث حاليًا عن أي شخص آخر على صلة بهذا التحقيق".

ووصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الهجوم بالمروع، وشكر أفراد الجمهور على مبادرتهم للمساعدة.

وكتب على الإنترنت: "الهجوم المروع الذي وقع في بلفاست الليلة الماضية مروع"، لا أتهاون مطلقًا مع مشاهد العنف البشعة هذه في شوارعنا.

أصدر القادة السياسيون الرئيسيون في أيرلندا الشمالية بيانًا مشتركًا يدينون فيه الهجوم، واصفين إياه بـ"المروع"، وحثوا على الهدوء ريثما تُجري الشرطة تحقيقاتها.

شارك مئات الأشخاص في مظاهرة مناهضة للهجرة في بلفاست.

شوهد شبان ملثمون يتجمعون في مواقع متفرقة من المدينة، وأُضرمت النيران في حافلة في الجزء الشرقي من بلفاست.

كما شهدت لندن أيضًا قيام بضع عشرات من المتظاهرين بإغلاق ساحة البرلمان.

جاء ذلك بعد منشورٍ انتشر على نطاق واسع للناشط اليميني المتطرف ستيفن ياكسلي لينون، المعروف باسم تومي روبنسون، دعا فيه إلى احتجاجاتٍ واسعة النطاق في المملكة المتحدة مساء الثلاثاء، مقترحًا قائمةً تضم 70 موقعًا للتجمع في المدن الكبرى.