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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حماية محصول الذرة من دودة الحشد.. الزراعة تكشف خطة المواجهة

حماية محصول الذرة
حماية محصول الذرة
شيماء مجدي

عقد الدكتور أحمد رزق، رئيس قطاع الخدمات الزراعية اجتماعاً موسعاً مع قيادات ومهندسي المكافحة والإرشاد الزراعي بالإدارات المركزية بالوزارة ومديريات الزراعة بمختلف المحافظات، بحضور الدكتور أحمد عبدالمجيد رئيس الإدارة المركزية للمكافحة ووقاية النبات والدكتور خالد جاد رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، وذلك بتكليفات من  علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بإطلاق حملة استباقية مكثفة لمكافحة دودة الحشد الخريفية حماية لمحصول الذرة.

ووجه رئيس القطاع بسرعة تنفيذ حزمة من الإجراءات المشددة والآليات التنفيذية الواجب تطبيقها فوراً في كافة المحافظات، والتي تشمل: تكثيف المرور الميداني وتشكيل لجان متابعة دورية على حقول الذرة بصفة مستمرة، والاكتشاف المبكر لأي إصابات والتعامل الفوري معها قبل وصولها إلى حد العتبة الاقتصادية للضرر.

وشملت التكليفات: تقديم الدعم الفني المباشر من خلال تواجد مهندسي المكافحة والإرشاد جنباً إلى جنب مع المزارعين في الحقول، وتقديم التوصيات الفنية الخاصة بأساليب الرش السليم والتوقيتات المثلى للمكافحة، بالإضافة الى التأكيد على توافر المبيدات الموصى بها والمعتمدة من قبل لجنة مبيدات الآفات الزراعية بالكميات الكافية بالادارات والجمعيات الزراعية وبأسعار مناسبة لرفع العبء عن كاهل المزارعين.

وشدد "رزق" على ضرورة توحيد الرسالة الإرشادية عبر الندوات والمدارس الحقلية والوسائل الرقمية، منعاً لترديد معلومات مغلوطة قد تُربك المزارعين. وأكّد على إلزامية الاعتماد الحصري على التوصيات الفنية المعتمدة من المعاهد البحثية بمركز البحوث الزراعية لضمان مواجهة حاسمة للآفة، مع التصدي الفوري لأي شائعات.

ووجه رئيس قطاع الخدمات بضرورة تنسيق الجهود وتكامل الأدوار التنفيذية، وإعداد تقرير دورى مفصل يوضح المساحات التي تم المرور عليها وفحصها، ومعدلات التدخل في بؤر الإصابة، لضمان إنتاجية محصول الذرة كأحد أهم ركائز الأمن الغذائي القومي.

وفي سياق متصل أكد الدكتور أحمد عبدالمجيد رئيس الإدارة المركزية للمكافحة ووقاية النبات أن الادارة، قد وضعت كافة طاقاتها الرقابية والتنفيذية في حالة تأهب قصوى، مؤكداً أن الفحص الدقيق والتدخل السريع يمثلان حجر الزاوية في نجاح هذه الحملة الاستباقية لحماية محصول الذرة الاستراتيجي.

من جانبه أشار الدكتور خالد جاد رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، إلى وضع خطة انتشار سريع للمرشدين الزراعيين لتنظيم أيام حقل توعوية، بما يضمن وصول الإرشادات الموحدة لمزارعى الذرة.

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