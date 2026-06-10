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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مديريات الخدمات والهيئات الحكومية ببورسعيد تواصل نشاطها الميداني المكثف

مديريات بورسعيد تواصل نشاطها الميداني المكثف في قطاعات الصحة والتموين والتعليم والشباب والبيئة
مديريات بورسعيد تواصل نشاطها الميداني المكثف في قطاعات الصحة والتموين والتعليم والشباب والبيئة

شهدت مديريات الخدمات والهيئات الحكومية بمحافظة بورسعيد، اليوم، حراكاً ميدانياً وتوعوياً موسعاً، تنفيذاً لتوجيهات اللواء  إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وإحكام الرقابة على الأسواق، ونشر الوعي الصحي والبيئي بكافة القطاعات، وجاءت المحصلة كالآتي:

 الهيئة العامة للرعاية الصحية فرع بورسعيد


شاركت هيئة رعاية بورسعيد الصحية فاعليات مبادرة "حياتك متوازنة": واصل فرع الهيئة جهوده المجتمعية بإطلاق فعاليات المبادرة بمكتب بريد عاطف السادات، تحت إشراف الدكتور  إسماعيل الحفناوي، مدير عام الفرع.

واستهدفت المبادرة كبار السن والمترددين بتقديم خدمات قياس ضغط الدم والسكر العشوائي.

الكشف المبكر: 

شملت الأنشطة الفحص المبكر للأورام السرطانية، وفحص الغدة الدرقية للسيدات فوق سن ٣٥ عاماً، بتنسيق من فريق المبادرات

 مديرية التموين والتجارة الداخلية أوكار الغش الغذائي:


ضبط لحوم مجهولة بناءً على تعليمات محمد حلمي جاد الرب، مدير عام المديرية، و  أماني صقر، وكيل المديرية، 

شنت إدارة التجارة الداخلية بالاشتراك مع د. أمجد يسري مدير تفتيش اللحوم بالطب البيطري  حملة مسائية مفاجئة.

و أسفرت الحملة عن ضبط ١٨٩ كجم من مصنعات اللحوم الفاخرة (بسطرمة بستيكرات مضللة، تركي، روستو بقري، رومي مدخن، وستربس دجاج) غير مستوفاة للاشتراطات ومجهولة المصدر، وتم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على المضبوطات

 مجمع إعلام بورسعيد الاحتفال بيوم البيئة العالمي


 نظم المجمع برئاسة الدكتورة  سماح حامد، وبالتعاون مع الإدارة العامة لشؤون البيئة بقيادة د. سالي عناني، احتفالية موسعة تحت شعار "العمل للمناخ.. اليوم.

تضمنت الاحتفالية ورش عمل للأطفال لإعادة تدوير المخلفات، وزراعة الأشجار وتوليد الطاقة النظيفة، بمشاركة مدارس المحافظة وإدارة التنمية المستدامة.

واختتمت بندوة موسعة حول التغيرات المناخية وترشيد الطاقة وتكريم الطلاب المشاركين.

 مديرية التربية والتعليم ملف التعليم الخاص


ترأس محمود بدوي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اجتماع لجنة التعليم الخاص لبحث الموضوعات الطارئة والممثلين القانونيين للمدارس، تمهيداً لانطلاق العام الدراسي الجديد ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧.

 شارك في الاجتماع مدير التعليم الخاص و الشؤون القانونية المراجعة الداخلية والحوكمة ومديرو المراحل التعليمية.

 مديرية الشباب والرياضة التوعية بالعمل التطوعي


 تحت رعاية  محمد عبد العزيز، مدير عام المديرية، نفذ مركز شباب الخريجين بجنوب بورسعيد ندوة توعوية للطلائع بعنوان "العمل التطوعي ومجالاته".

حاضر في الندوة فضيلة الشيخ محمد حسني السيد، إمام وخطيب بالأوقاف، متناولاً دور التطوع في بناء الشخصية الإيجابية، 

 مديرية الزراعة متابعة المحاصيل الصيفية


بتكليف من الدكتور  حسني عطية عزام، وكيل وزارة الزراعة ببورسعيد، قامت إدارة الضواحي الزراعية بمتابعة ميدانية مكثفة للزراعات الصيفية بزمام جمعيات الائتمان، ومتابعة قراءة المصايد الحشرية ضمن خطة الوزارة لحماية المحاصيل وتكثيف المرور الميداني.

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