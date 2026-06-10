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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نيوكاسل يعلن رسميًا ضم الحارس إوين جاوين قادمًا من ستاد ريمس الفرنسي

الحارس إوين جاوين
الحارس إوين جاوين
أ ش أ

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، اليوم الأربعاء، رسميًا ضم حارس المرمى إوين جاوين قادمًا من ستاد ريمس الفرنسي.

وكشف النادي عبر موقعه الرسمي، إتمام صفقة التعاقد مع الحارس الموهوب إوين جاوين من ستاد ريمس بعقد طويل الأمد.

وشارك جاوين (20 عامًا) في 34 مباراة ضمن دوري الدرجة الثانية الفرنسي الموسم الماضي، وحافظ على نظافة شباكه في 15 مباراة، كما مثّل منتخب فرنسا تحت 21 عامًا.

وانضم جاون إلى ريمس صيف 2023 بعد أن بدأ مسيرته الاحترافية مع جانجون وأمضى النصف الثاني من موسم 2023/24 معارًا إلى روديز، قبل أن ينتقل إلى دونكيرك في موسم 2024/25، حيث كان ضمن الفريق الذي وصل إلى نصف نهائي كأس فرنسا، قبل أن يخسر أمام باريس سان جيرمان، الفائز باللقب.

وقال جاوين عند توقيعه لنيوكاسل "أنا متحمس للغاية للانضمام إلى نيوكاسل يونايتد، عندما زرت ملعب التدريب، لمستُ مدى شغف الجميع بالنادي والعمل الذي يقومون به، وقد أعجبتني الأجواء فورًا".

وتابع "سمعتُ الكثير عن جماهير النادي وكيف أنهم الأفضل في البلاد، إن شغف المدينة بأكملها والأجواء الحماسية في ملعب سانت جيمس بارك مشهورة في عالم كرة القدم، وأتوق لتجربة ذلك بنفسي وأن أصبح من أبناء نيوكاسل يونايتد الحقيقيين".

بدوره، قال مدرب نيوكاسل إيدي هاو "إوين إضافة رائعة، ويسعدني أن أرحب به في نيوكاسل يونايتد، إنه حارس مرمى واعد أظهر إمكانيات كبيرة خلال فترة وجوده في فرنسا ويتمتع بهدوء وحضور يفوقان عمره، ونعتقد أنه قادر على التطور والتحسن ضمن فريقنا".

نادي نيوكاسل يونايتد نيوكاسل يونايتد إوين جاوين ستاد ريمس الفرنسي

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