الراوتر بريء.. سر لا تعرفه عن بطء الإنترنت!

يعد لبطء الإنترنت ليس دائماً بسبب عطل فني؟ فبمجموعة طرق ذكية يمكنك ترقية شبكة Wi-Fi لديك وجعل الإنترنت أسرع؛ فإن أعطال الراوتر ربما لا يكون سببها مشكلة فنية في الجهاز نفسه، بل قد ترجع إلى الطقس السيئ الذي يؤثر بشكل مباشر على استقرار اتصال الـ WiFi وقوة الإشارة.

استخدم كابل إيثرنت

بالنسبة للأجهزة التي تحتاج إلى أسرع اتصال بالإنترنت مثل وحدة تحكم الألعاب أو الكمبيوتر المكتبي فلا يحتلف كابل إيثرنت كثيرًا عن الكابلات السابقة فهو يدعم ترددًا يصل إلى 2 جيجاهرتز مما يدعم سرعات بيانات أعلى.

تغيير القناة أو النطاق

تستخدم معظم أجهزة التوجيه الآن تقنية النطاق المزدوج، حيث تبث بترددات 2.4 جيجاهرتز و5 جيجاهرتز. إذا كانت إعدادات جهاز التوجيه الخاص بك تسمح بذلك، فقد تتمكن من إعطاء الأولوية لأحد الترددين أو الآخر لأجهزة معينة - سيوفر لك نطاق 5 جيجاهرتز اتصالاً أسرع بالإنترنت، على الرغم من أن نطاقه أقصر من 2.4 جيجاهرتز.

سرعة الروتر

تحديث جهاز التوجيه الخاص بك

تختلف أجهزة التوجيه بشكل كبير من حيث الوظائف والسعر. إذا كان لديك مناطق لايصلها ترددات سريعا من الروتر في منزلك، فربما تحتاجين إلى تغيير مكان ومدى بث شبكة Wi-Fi.

سرعة الراوتر

كلمة مرور خاصة بك



ربما لا نحتاج إلى إخبارك بهذا، ولكنك تحتاج إلى كلمة مرور لشبكة Wi-Fi الخاصة بك لمنع إختراقها و تأكدي من استخدام تشفير AES، وهو الخيار الأمني ​​الأكثر أمانًا والأكثر ملاءمة للسرعة. أيضًا.

شبكة Wi-Fi

قطع اتصال الأجهزة غير المستخدمة

قد يكون من الصعب أن تجد العشرات من الأجهزة متصلة بشبكة Wi-Fi في وقت واحد فيجب التأكد من أن الأجهزة التي تحتاج إلى الإنترنت فقط هي التي تحصل على الإنترنت.

تحقق من جهاز الكمبيوتر الخاص بك

إذا كان الإنترنت على جهاز الكمبيوتر الشخصي أو الكمبيوتر المحمول الخاص بك بطيئًه باستمرار ولكن الأجهزة الأخرى تبدو جيدة، فيمكنك فتح "إدارة المهام" أو "مراقبة النشاط" ومشاهدة البرامج التي تعمل في الخلفية فقد تكون بعض البرامج مضبوطة على التحديث التلقائي ولا تحتاج إلى ذلك. إذا كانت البرامج تقوم دائمًا بالتحديث في الخلفية، فقد يكون هذا هو سبب بطء الإنترنت لديك فعليك تحقق من ذلك وضبط الإعدادات

نقل جهاز التوجيه الخاص بك

يمكن للجدران والخزائن وحتى أرفف الكتب أن تقلل من إشارة Wi-Fi لديك ومدى وصول الإرسال اللاسلكي لذا يجب عدم إخفاء الراوتر في زاوية أو تحت خزانة أو داخل درج فكلما كان مكانه أكثر مركزية ووضوحًا، كان ذلك أفضل ويجب في الوقت نفسه حفظه بعيدًا عن الأجهزة الأخرى التي تستخدم الموجات الكهرومغناطيسية؛ بما في ذلك أجهزة مراقبة الأطفال ولوحات المفاتيح اللاسلكية وأفران الميكروويف.