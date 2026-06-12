خبيرة صحة نفسية: بناء الأجيال مسؤولية تبدأ من المنزل

أكدت الدكتورة عنان حجازي، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الإنسانية، أن الأم تمثل الركيزة الأساسية في تشكيل شخصية الطفل خلال سنواته الأولى، مشددة على أن الطفل يستمد من والدته أولى مفاهيم الأمان والاستقرار والثقة بالنفس.



وأوضحت خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي هشام موسى على قناة الحدث اليوم، أن الطفل منذ لحظة نشأته يراقب والدته ويكتسب منها الكثير من السلوكيات والمهارات الحياتية الأساسية، بداية من طريقة الحديث والتواصل، وصولًا إلى أساليب التعامل مع الآخرين وبناء شخصيته الاجتماعية والنفسية.



وأضافت أن وجود الأم بجوار طفلها في المراحل العمرية المبكرة لا يمكن تعويضه بأي شكل من أشكال الرعاية البديلة، مهما بلغت جودتها، لأن دورها يتجاوز الرعاية الجسدية إلى بناء التوازن النفسي والعاطفي للطفل.



وأشارت إلى أن السنوات الأولى من عمر الطفل تُعد المرحلة الأهم في تكوين شخصيته، مؤكدة أن الأم خلال هذه الفترة تؤدي دورًا محوريًا في غرس القيم والسلوكيات السليمة، بما ينعكس إيجابًا على مستقبل الأبناء والمجتمع ككل.



وشددت على أهمية تواجد الأم بشكل أكبر خلال السنوات السبع الأولى من عمر الطفل، باعتبارها الفترة الأكثر تأثيرًا في تكوين الوعي والشعور بالأمان والانتماء.



وأكدت أن الاستثمار الحقيقي في بناء الإنسان يبدأ من الأسرة، وأن دور الأم في تربية الأبناء لا يقتصر على رعاية فرد، بل يمتد إلى إعداد أجيال قادرة على الإسهام في نهضة المجتمع والحفاظ على استقراره.



https://www.facebook.com/MohamedMusaOfficial/videos/2205592053593838/