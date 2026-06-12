العراق يفعل غرفة عمليات تقنية لحماية حقوق بث مباريات كأس العالم ومكافحة القرصنة

قالت مراسلة القاهرة الإخبارية هبة التميمي إن العراق يشارك في غرفة عمليات متخصصة لحماية حقوق بث مباريات كأس العالم، في إطار إجراءات غير مسبوقة لمواجهة عمليات القرصنة وضمان الالتزام بحقوق البث الحصرية. وأوضحت أن الدورة الحالية تختلف بشكل كامل عن سابقاتها، حيث باشرت فرق هندسية وتقنية متخصصة تضم خبراء عراقيين من هيئة الإعلام والاتصالات العمل بالتنسيق مع فرق سيبرانية عالمية لرصد ومكافحة مصادر البث غير الشرعي.

وأضافت التميمي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "ًصباح جديد"، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الفرق تنفذ عمليات تعطيل وحظر واسعة للتطبيقات المستخدمة في البث المباشر المقرصن داخل العراق، والتي تعتمد على سحب الإشارات والخطوط الناقلة بصورة غير قانونية عبر شبكة الإنترنت. وأشارت إلى أن الجهود لا تقتصر على التطبيقات فقط، بل تمتد إلى متابعة الخوادم والأجهزة المعروفة محلياً باسم "الصناديق السوداء"، التي تُستخدم في إعادة توزيع المحتوى المقرصن للمشاهدين.

وأكدت أن غرفة العمليات تتابع بشكل دقيق عناوين هذه الخوادم ومصادر تغذيتها وآليات توزيعها ومواقع انتشارها في المحافظات العراقية المختلفة، موضحةً أن هناك إجراءات فورية لحجز وإيقاف جميع الخوادم المستنسخة قبل وأثناء بث المباريات. ولفتت إلى أن هذه الخطوات جرى تفعيلها بالتزامن مع انطلاق منافسات البطولة وقبل المباراة الافتتاحية، بهدف الحد من أي محاولات للتعدي على حقوق البث.

وأشارت مراسلة القاهرة الإخبارية إلى وجود تنسيق مع كبرى شركات تزويد خدمات الإنترنت في العراق لتوفير بدائل قانونية ومرخصة للمواطنين، من خلال منصات شريكة لشبكات البث الحصري وتطبيقات رسمية تعمل عبر الكابل الضوئي. وأوضحت أن هذه الإجراءات تضمن للمشجعين جودة واستقرار الخدمة، وفي الوقت نفسه تحافظ على الحقوق التجارية للبطولة، بالتزامن مع الأجواء الحماسية التي تشهدها البلاد استعداداً لانطلاق مباريات كأس العالم.