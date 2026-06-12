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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تجاوز 50 ألف جنيه.. قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 12-6-2026

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
محمد صبيح

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 12 يونيو 2026 في مصر عودة قوية للارتفاع خلال تعاملات اليوم، بعد سلسلة من التراجعات الحادة التي ضربت السوق خلال الأيام الماضية، ليفاجئ المعدن الأصفر المتعاملين بقفزة كبيرة أعادت جزءًا من خسائره السابقة.

سعر الذهب عيار 21

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، بنحو 150 جنيهًا دفعة واحدة، بينما قفز سعر الجنيه الذهب بنحو 1160 جنيهًا، وسط تحركات قوية في أسعار الأوقية عالميًا وارتفاع ما يعرف بـ"دولار الصاغة".

لماذا ارتفعت أسعار الذهب فجأة؟

جاءت الزيادة المفاجئة في أسعار الذهب نتيجة عدة عوامل متزامنة، أبرزها ارتفاع سعر الأوقية عالميًا إلى نحو 4172.93 دولار، إلى جانب صعود سعر دولار الصاغة إلى 53.41 جنيه مقارنة بنحو 51.98 جنيه في البنوك.

كما ساهمت عودة الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق العالمية في تعزيز موجة الصعود، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن أسعار الفائدة والتوترات الاقتصادية العالمية.

أسعار الذهب اليوم في مصر بعد الارتفاع

سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية المستويات التالية:

العيار سعر البيع

عيار 24 سجل 7165 جنيهًا

عيار 21 سجل 6270 جنيهًا

عيار 18 سجل 5375 جنيهًا

عيار 14 سجل 4180 جنيهًا

الجنيه الذهب سجل 50160 جنيهًا

الأوقية بالجنيه 222880 جنيهًا

الجنيه الذهب يتجاوز 50 ألف جنيه

كان الجنيه الذهب أكبر المستفيدين من موجة الصعود الحالية، بعدما قفز بنحو 1160 جنيهًا ليصل إلى 50,160 جنيهًا للبيع، متجاوزًا حاجز الـ50 ألف جنيه مجددًا بعد فترة قصيرة من التراجع.

ويرى متعاملون في سوق الذهب أن تحركات الجنيه الذهب تعكس بشكل مباشر اتجاهات المستثمرين الراغبين في الادخار والتحوط ضد تقلبات الأسواق.

هل يستمر ارتفاع الذهب خلال الأيام المقبلة؟

يتوقف مسار الذهب خلال الفترة المقبلة على عدة متغيرات رئيسية، أهمها حركة الأوقية عالميًا، واتجاه سعر الدولار في السوق المحلية، إضافة إلى حجم الطلب على المعدن النفيس.

ويتوقع مراقبون استمرار حالة التذبذب في الأسعار خلال الأيام المقبلة، مع بقاء الذهب تحت تأثير التطورات الاقتصادية العالمية وقرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة.

نصيحة للمشترين

ينصح خبراء الذهب الراغبين في الشراء بمتابعة الأسعار بشكل يومي وعدم اتخاذ قرارات متسرعة في ظل التقلبات الحالية، خاصة أن السوق يشهد تحركات سريعة صعودًا وهبوطًا خلال فترات زمنية قصيرة.

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