مصرع عامل وإصابة آخرين في انقلاب تروسيكل داخل ترعة بقنا

لقي عامل مصرعه وأصيب آخرون فى انقلاب تروسيكل داخل ترعة الكلابية أمام قرية الكراتية التابعة لمركز قوص جنوب قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بانقلاب تروسيكل داخل ترعة الكلابية أمام قرية الكراتية بقوص، نتج عنه حالة وفاة وإصابة شخصين.

بالانتقال والفحص تبين مصرع رمضان فتوح 49 عاما، عامل، وإصابة نجله محمد وآخر، أثناء استقلالهم تروسيكل.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارتين إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزى، فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.