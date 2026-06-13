بعد نجاح "سائق واعٍ" .. النقل تطلق مبادرة "فني واعٍ.. لأسطول آمن"

أطلقت وزارة النقل، ممثلة في الشركة القابضة للنقل البحري والبري، مبادرة «فني واعٍ.. لأسطول آمن»؛ لرفع كفاءة العاملين في الورش وأقسام الصيانة وتعزيز ثقافة السلامة المهنية، وذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستثمار في العنصر البشري، وتنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بالارتقاء بمستويات السلامة والجودة وكفاءة التشغيل في مختلف قطاعات النقل.

تأتي المبادرة استكمالًا للنجاح الذي حققته مبادرة «سائق واعٍ.. لطريق آمن»، انطلاقًا من مفهوم التكامل بين جميع عناصر منظومة النقل، حيث تؤكد الوزارة أنّ تحقيق السلامة على الطرق يبدأ من جاهزية المركبة وكفاءة أعمال الصيانة إلى جانب التزام السائقين.

وتهدف المبادرة إلى تنمية الوعي الفني لدى العاملين، والتعريف بأهمية الفحص الوقائي، ورفع الوعي بالمخاطر الفنية الحرجة، وتعزيز القدرة على اكتشاف الأعطال المؤثرة على السلامة التشغيلية والتعامل معها وفق أفضل الممارسات الفنية.

كما تستهدف دعم جهود الدولة في الحد من الحوادث والحفاظ على الأرواح والممتلكات، ورفع كفاءة الأصول وتحقيق أعلى معدلات الجاهزية التشغيلية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز مستويات الأمان على الطرق.

منظومة نقل آمنة ومستدامة

وأكدت وزارة النقل استمرارها في تبني المبادرات النوعية الهادفة إلى تنمية القدرات البشرية ونشر ثقافة السلامة، باعتبار الإنسان العنصر الأساسي في عملية التطوير وتحقيق مستهدفات التنمية ورؤية الدولة نحو منظومة نقل آمنة ومستدامة.

ودعت الوزارة الشركات والهيئات التابعة للدولة وشركات القطاع الخاص إلى سرعة التسجيل والاستفادة من البرنامج التدريبي المجاني، مشيرة إلى أن أولوية القبول ستكون وفقًا لأسبقية التسجيل.

ويُنفذ البرنامج التدريبي بمقر مركز التدريب التابع للشركة القابضة للنقل البحري والبري بمنطقة العباسية في القاهرة، داخل مدرسة التلمذة الصناعية.

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