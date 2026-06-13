لتعزيز السيولة المرورية.. توسعة طريق الحرية بالإسكندرية بطول 3.7 كم

واصلت الإسكندرية تنفيذ مشروعاتها التنموية التي تستهدف تعزيز كفاءة شبكة الطرق وتحقيق السيولة المرورية ودعم مسيرة التنمية المستدامة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية ورؤية الدولة المصرية نحو تطوير البنية التحتية والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين، ووفقًا لتكليفات المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية.

إنجاز جديد بالإسكندرية

وفي إنجاز جديد يُضاف إلى منظومة التطوير الشامل التي تشهدها المدينة، انتهت محافظة الإسكندرية من أعمال التوسعة والتطوير بطريق الحرية، أحد أهم المحاور المرورية الرئيسية بالمحافظة، وذلك بالقطاع الممتد من منطقة الإبراهيمية وحتى منطقة الوزارة بطول يقارب 3.7 كيلومتر.

وشملت الأعمال إعادة تنظيم الحركة المرورية ببعض التقاطعات وتنفيذ توسعات هندسية متكاملة أسهمت في زيادة الطاقة الاستيعابية للطريق ليصبح 4 حارات مرورية في كل اتجاه، بما يواكب النمو المتزايد في أحجام الحركة المرورية ويحقق انسيابية أكبر للمركبات ويسهم في تقليل زمن الرحلات اليومية والحد من الاختناقات المرورية وتحسين مستوى الخدمة على طول المحور.

كما انعكست أعمال التطوير بصورة مباشرة على رفع معدلات الأمان والسلامة المرورية، وخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات البيئية، بما يدعم توجهات الدولة نحو مدن أكثر استدامة وكفاءة.

وفي إطار استكمال منظومة التطوير تم الانتهاء من تنفيذ أعمال التخطيط الأرضي تحت اشراف قسم التخطيط والبحوث الفنية بادارة مرور الإسكندرية وفقاً للكود المصري لمعايير تنسيق عناصر الطرق بما يحقق وضوحاً أكبر للحركة المرورية ويعزز من كفاءة استخدام الطريق والحد من الحوادث .