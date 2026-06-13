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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد حل أزمة التكدس .. غدا بدء العمل بمنفذ شحن الغاز الجديد في أشمون

منفذ الغاز الجديد
منفذ الغاز الجديد
مروة فاضل

أعلنت رئاسة مركز ومدينة أشمون في محافظة المنوفية عن بدء التشغيل الفعلي لمنفذ شحن الغاز "بتروتريد" بمقره البديل والجديد بجوار مركز معلومات شبكات المرافق بالشارع الخلفي لعبد المنعم رياض بمدينة أشمون .

يأتي ذلك إبتداءً من غد الأحد بناء  على توجيهات اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بتوفير مكان يسع أكبر عدد من المواطنين والأهالي أثناء ترددهم للحصول على الخدمة دون أي معاناة وتوفير سبل الراحة لهم .

وتابع طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة أشمون الإنتهاء من التشطيبات النهائية الخاصة بالمقر الجديد لمنفذ شحن الغاز "بتروتريد" والذي تم إختياره بشارع عبد المنعم رياض بجوار مركز معلومات شبكات المرافق بمدينة أشمون ، ليكون بديلاً لموقعة القديم المقام بمقر قسم تحسين البيئة بجوار مركز شرطة أشمون.

وأوضح أبو حطب أن اختيار مكان بديل لمنفذ الغاز جاء للقضاء علي التكدس والازدحام أثناء حصول المواطنين علي الخدمة من خلال توفير مكان كبير يسع أكبر عدد من العملاء المترددين يومياً لتحسين مستوى جودة الخدمة للأفضل ، موكداً أنه تم تخصيص شباك لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة للحصول على الخدمة وتلبية إحتياجاتهم دون أي معاناة . 

محافظة المنوفية المنوفية اشمون شحن الغاز منفذ

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