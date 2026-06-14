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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استلام 343.2 ألف طن قمح بالصوامع والشون منذ بداية موسم الحصاد

توريد القمح ببني سويف
توريد القمح ببني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

تواصل مواقع التخزين والاستلام من الصوامع والشون ببني سويف استقبال الأقماح المحلية من المزارعين ضمن موسم توريد محصول القمح المحلي للعام الجاري 2026، وذلك في إطار خطة المحافظة لدعم المنظومة وتوفير جميع التيسيرات اللازمة للمزارعين لتشجيعهم على توريد أكبر كمية ممكنة من المحصول الاستراتيجي.

وأوضح وكيل وزارة التموين محمد عبد الرحمن أن إجمالي الكميات الموردة "منذ بداية الموسم وحتى صباح أمس"قد وصلت إلى 343 ألفاً و256 طناً، تم فرزها واستلامها بمواقع التخزين المختلفة من الصوامع والشون الحكومية على مستوى المحافظة، مؤكداً انتظام عمليات الاستلام وتقديم التسهيلات اللازمة للمزارعين لتيسير إجراءات التوريد.

وأشار مدير التموين إلى تكليفات المحافظ اللواء عبد الله عبد العزيز، باستمرار تقديم التيسيرات المطلوبة لأعمال التوريد وتذليل أي معوقات في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، مع التشديد على سرعة صرف المستحقات المالية للمزارعين دون أي تأخير، وتوفير مناخ تنافسي لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول تتجاوز ما تم توريده الموسم الماضي، لاسيما في ظل الأسعار التنافسية التي حددتها الحكومة بـ2500 جنيه للأردب زنة 150 كجم.

جدير بالذكر أن إجمالي المساحة المُنزرعة هذا العام من القمح بلغت 116 ألفاً و381 فداناً، تنوعت بين الزراعة على مصاطب، والزراعة العفير بدار، والزراعة على خطوط، والزراعة بنظام التسطير، فيما تضمنت الأصناف المنزرعة قمح الخبز مثل سدس 14 وجيزة 171 وسخا 95 ومصر 3 ومصر 4، إلى جانب أصناف الديورم لإنتاج المكرونة مثل بني سويف 5 وبني سويف 7.عرض أقل


 

بني سويف محافظة بني سويف توريد قمح

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