ستيلانتيس تبدأ اختبار بطاريات الجيل الجديد الثورية على الطرق العامة

خطت مجموعة ستيلانتيس خطوة جديدة في مسار تطوير تقنيات السيارات الكهربائية، بعدما أعلنت بدء الاختبارات الميدانية لأول بطارية شبه صلبة من تطوير شركة فاكتوريال، وذلك عبر سيارة اختبارية من طراز دودج تشارجر دايتونا.

ويمثل هذا الاختبار أول تطبيق عملي لتقنية البطاريات شبه الصلبة داخل إحدى سيارات ستيلانتيس في أمريكا الشمالية، بهدف تقييم أدائها الفعلي في ظروف التشغيل اليومية، إلى جانب قياس مستويات الأمان والاعتمادية خارج نطاق الاختبارات المعملية التقليدية.

وتعتمد البطارية الجديدة على تقنية FEST، التي طورتها شركة فاكتوريال، وتتميز بخلايا تصل سعتها إلى 77 أمبير/ساعة، مع كثافة طاقة تبلغ 375 واط/كجم، وهي أرقام تتفوق على معظم بطاريات الليثيوم أيون المستخدمة حاليا في السيارات الكهربائية، كما تتيح التقنية شحن البطارية من 15% إلى 90% خلال نحو 18 دقيقة فقط، ما يعزز من سهولة استخدام المركبات الكهربائية في الحياة اليومية.

وأظهرت الاختبارات الأولية قدرة البطارية على العمل بكفاءة ضمن نطاق واسع من درجات الحرارة يتراوح بين 30 درجة مئوية تحت الصفر و45 درجة مئوية فوق الصفر، إلى جانب اجتياز أكثر من 600 دورة شحن بنجاح قبل الانتقال إلى مرحلة التجارب على الطرق العامة.

ولضمان دمج التكنولوجيا الجديدة دون تغييرات جذرية في تصميم المركبة، طورت ستيلانتيس نظام هندسي يسمح بتركيب البطارية ضمن حزم الطاقة الحالية الخاصة بمنصة STLA Large، مع تحديثات خاصة على نظام إدارة البطارية لتحقيق أقصى استفادة من إمكاناتها.

ورغم المزايا الكبيرة التي تقدمها التقنية الجديدة، فإنها لا تندرج ضمن فئة البطاريات الصلبة بالكامل، إذ تعتمد على تركيبة شبه صلبة تستخدم أنودا من الليثيوم المعدني بدلا من الغرافيت التقليدي، مع كاثودات تحتوي على النيكل والكوبالت.

ومن أبرز مزايا هذه التقنية إمكانية إنتاجها عبر خطوط تصنيع بطاريات الليثيوم أيون الحالية، ما يقلل من حجم الاستثمارات المطلوبة لتبنيها على نطاق واسع ويسهم في تسريع وصولها إلى الأسواق.

وتضع هذه الخطوة ستيلانتيس في قلب المنافسة العالمية لتطوير بطاريات السيارات الكهربائية المتقدمة، إلى جانب شركات كبرى تسعى إلى تقديم حلول توفر مدى قيادة أطول، وسرعات شحن أعلى، وكفاءة تشغيلية أفضل.

ومن المنتظر أن تستمر الاختبارات خلال الأشهر المقبلة لدراسة أداء البطاريات في ظروف القيادة المختلفة، خاصة فيما يتعلق بإدارة الحرارة وكفاءة الشحن السريع، بينما لم تكشف الشركة حتى الان عن موعد رسمي لبدء الإنتاج التجاري لهذه التقنية الواعدة.