إسماعيل صيباري يقترب من بايرن ميونخ مقابل 55 مليون يورو

كشف الإعلامي خالد الغندور عن اقتراب المغربي إسماعيل صيباري، نجم آيندهوفن الهولندي، من الانتقال إلى صفوف بايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الحالية.

وكتب الغندور عبر حسابه على موقع «فيسبوك»: «الجناح المغربي إسماعيل صيباري نجم آيندهوفن الهولندي، صاحب هدف المغرب في البرازيل، في طريقه لبايرن ميونخ مقابل 55 مليون يورو، والكشف الطبي هيكون في أمريكا».

وبحسب ما ذكره الغندور، فإن الصفقة باتت قريبة من الاكتمال، على أن يخضع اللاعب للكشف الطبي في الولايات المتحدة الأمريكية قبل الإعلان الرسمي عن انتقاله إلى العملاق الألماني.