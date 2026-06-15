نواب يوافقون على اتفاقية انضمام مصر لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر لدعم المشروعات البيئية

وافقت النائبة حنان نصير على اتفاقية انضمام جمهورية مصر العربية إلى" مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ".

و قالت : " لاشك أن تشجيع الصادرات المصرية هدف لا خلاف عليه و هذه الاتفاقيات فرصة لتعزيز التجارة البينية و فرصة للصادرات المصرية ، كما ان حجم المستهلكين في الدول الأعضاء يمثل فرصة واعدة لانه يتعدي اكثر من مليار نسمة ".

وأضافت : " ‘لا أن تحقيق الأهداف المرجوة لن يتأتى بمجرد تخفيض التعريفة الجمركية و انما تحقيق الإجراءات الأخرى منها رفع التنافسية و تطوير الخدمات اللوجستية و تيسير إجراءات التصدير و دمج المشروعات المتوسطة و الصغيرة في هذه التجارة" .

و قال النائب محمد عبد الحميد : “ أوافق على الاتفاقية لانها تمثل تكتل اقتصادي يجب ان نستفيد منه لانه سيفتح أسواق جديدة واعدة لدول نامية تستطيع المنتجات المصرية ان تنافس فيها بشكل كبير” ؟

و أعلن النائب احمد بهاء شلبي رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب موافقته على الاتفاقية ، و قال : “أي اتفاقيات تجارة حرة او تفضيلية أمر طيب يهدف لزيادة الصادرات و نوافق عليه ، و لكن بالنسبة للميزان التجاري مع الدول الثامنية أعضاء الاتفاقية ، فلدينا عجز في الميزان التجاري معها بنسبة 35 %”.

و أضاف متسائلا:" نريد ان نعرف ما هي مستهدفات التصدير الخاصة بالاتفاقية ، فمثلا واردات اندونيسيا بعض الزيوت و ليس لدينا منافسة فيها و سيعود على المواطن في الأسعار ، المهم أن توضح الحكومة مستهدافتها التصديرية ، و نؤكد على صناعة الحديد التي اتخذنا لها إجراءات حمائية و نريد أن نتاكد أنها لن تؤثر عليها . خاصة أن تركيا و إيران لديها صناعات واعدة في هذا المجال".

و طالب النائب محمد الشويخ بوضع إجراءات حمائية لحماية الصناعة المحلية ، لأن الدول العضو في الاتفاقية لها حجم كبير من التجارة.