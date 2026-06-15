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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نواب يوافقون على اتفاقية انضمام مصر لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر لدعم المشروعات البيئية

المستشار هشام بدوي ، رئيس مجلس النواب
المستشار هشام بدوي ، رئيس مجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

وافقت النائبة حنان نصير  على اتفاقية انضمام جمهورية مصر العربية إلى" مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ".

و قالت  : " لاشك أن تشجيع الصادرات المصرية هدف لا خلاف عليه و هذه الاتفاقيات فرصة لتعزيز التجارة البينية و  فرصة للصادرات المصرية ، كما ان حجم المستهلكين في  الدول الأعضاء يمثل فرصة واعدة لانه يتعدي اكثر من مليار نسمة ".

وأضافت :  " ‘لا أن تحقيق الأهداف المرجوة لن يتأتى بمجرد تخفيض التعريفة الجمركية و انما تحقيق الإجراءات الأخرى منها رفع التنافسية و تطوير الخدمات اللوجستية و تيسير إجراءات التصدير و دمج المشروعات المتوسطة و الصغيرة في هذه التجارة" . 

و قال النائب محمد عبد الحميد : “  أوافق على الاتفاقية لانها تمثل تكتل اقتصادي يجب ان نستفيد منه لانه سيفتح أسواق جديدة   واعدة لدول نامية تستطيع المنتجات المصرية ان تنافس فيها بشكل كبير” ؟

و أعلن النائب احمد بهاء شلبي رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب موافقته على الاتفاقية ، و قال : “أي اتفاقيات تجارة حرة او تفضيلية أمر طيب يهدف لزيادة الصادرات و نوافق عليه ، و لكن بالنسبة  للميزان التجاري مع الدول الثامنية أعضاء الاتفاقية ،  فلدينا عجز في الميزان التجاري معها بنسبة 35  %”.

و أضاف متسائلا:" نريد ان نعرف ما هي مستهدفات التصدير الخاصة بالاتفاقية ، فمثلا واردات اندونيسيا بعض الزيوت و ليس لدينا منافسة فيها و سيعود على المواطن في الأسعار ، المهم أن توضح الحكومة مستهدافتها التصديرية ، و نؤكد على صناعة الحديد التي اتخذنا لها إجراءات حمائية و نريد أن نتاكد أنها لن تؤثر عليها . خاصة أن تركيا و إيران لديها صناعات واعدة في هذا المجال". 

و طالب النائب محمد الشويخ بوضع إجراءات حمائية لحماية الصناعة المحلية ، لأن الدول العضو في الاتفاقية لها حجم كبير من التجارة.

جمهورية مصر العربية مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التجارة البينية الصادرات المصرية تخفيض التعريفة الجمركية

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