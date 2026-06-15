خلافات الجيرة.. مشاجرة بالزجاجات والأسلحة البيضاء في دار السلام

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة وإعتلاء سطح منزل وإلقاء الحجارة والزجاجات الفارغة على المارة بالطريق العام مما يعرض حياتهم للخطر بالقاهرة .

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 12 يونيو تبلغ لقسم شرطة دارالسلام بنشوب مشاجرة بين طرف أول: (أحد الأشخاص) ، طرف ثان: (شقيقين) ، مقيمون بدائرة القسم ، بسبب خلافات بينهم حول الجيرة "دون حدوث إصابات" .

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وتم بإرشادهم ضبط (كمية من الزجاجات الفارغة ، سلاح أبيض "المستخدمة فى التعدى") ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .