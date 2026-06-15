جيهان جادو: العلاقات المصرية الفرنسية تشهد طفرة.. ومصر لاعب محوري بقمة السبع

أكدت الدكتورة جيهان جادو، المحللة السياسية من العاصمة الفرنسية باريس، أن العلاقات المصرية الفرنسية تشهد تطورًا ملحوظًا وغير مسبوق خلال الفترة الحالية، في ظل ما وصفته بـ“دبلوماسية الود” التي تجمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي انعكست بشكل واضح على مستوى التعاون السياسي والاستراتيجي بين البلدين.

وأوضحت جادو، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" المذاع على قناة "الحياة"، أن هذا التقارب بين القاهرة وباريس أسهم في تعزيز حجم الشراكات الثنائية، لافتة إلى أن الزيارات المتبادلة للرئيس السيسي إلى فرنسا تحظى باهتمام رسمي وشعبي واسع يعكس عمق العلاقات بين الجانبين.

مصر.. صوت أفريقيا في المحافل الدولية

وأشارت المحللة السياسية إلى أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى (G7) تأتي في توقيت بالغ الأهمية، خاصة في ظل ترؤس مصر للاتحاد الأفريقي، ما يعزز من دورها كحلقة وصل رئيسية بين أفريقيا والعالم.

وأضافت أن المجتمع الدولي ينظر إلى مصر باعتبارها “رمانة الميزان” في منطقة الشرق الأوسط، وركيزة أساسية في دعم الاستقرار الإقليمي، مشيرة إلى أن الرئاسة الفرنسية أكدت أن صوت الرئيس السيسي مسموع ومؤثر في مناقشة القضايا الدولية والملفات الشائكة.

شراكات اقتصادية في ظل تحديات عالمية

ولفتت جيهان جادو إلى أن انعقاد قمة السبع يأتي في ظل أوضاع اقتصادية عالمية معقدة، وهو ما يفتح المجال أمام مصر لتوسيع نطاق تعاونها الاقتصادي مع الدول والمؤسسات الدولية المشاركة، من خلال توقيع اتفاقيات وشراكات استراتيجية جديدة.

وأكدت أن مصر باتت تمتلك وزنًا سياسيًا واقتصاديًا مهمًا يجعلها شريكًا أساسيًا في صياغة التوجهات الدولية الجديدة، مستندة إلى تاريخها ودورها الإقليمي المتنامي.

توافد القادة إلى “إيفيان” الفرنسية

واختتمت المحللة السياسية حديثها بالإشارة إلى بدء توافد قادة العالم إلى مدينة “إيفيان” الفرنسية الواقعة على الحدود السويسرية، لانطلاق أعمال قمة مجموعة السبع، موضحة وصول عدد من القادة، من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأعربت عن فخر الجالية المصرية والعربية بالدور الذي تلعبه مصر في هذا المحفل الدولي المهم، مؤكدة أن مشاركة الرئيس السيسي تعكس مكانة مصر المتصاعدة عالميًا، وتترقب نتائج القمة التي ستسهم في رسم ملامح المرحلة المقبلة على المستويين السياسي والاقتصادي.