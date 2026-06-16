بعد تعادل بلجيكا.. حفيظ دراجي: “مصر جاءت للمنافسة لا للمشاركة”

علق المعلق الرياضي حفيظ دراجي علي اداء المنتخب المصري في مباراة امام بلجيكا في كاس العالم

وكتب دراجي من خلال حسابه الرسمي اكس :" شكرا للمنتخب المصري على مباراته البطولية أمام بلجيكا في خرجته الأولى، والتي أنهاها بتعادل ثمين بهدف لمثله. لقد لعب "الفراعنة" بشجاعة كبيرة وروح قتالية عالية أمام أحد أقوى منتخبات العالم، وأثبتوا أن الإرادة والانضباط التكتيكي قادران على مجاراة كبار الكرة العالمية.



تابع :" ‏هذا التعادل ليس مجرد نقطة في رصيد المجموعة، بل رسالة واضحة بأن المنتخب المصري جاء إلى كأس العالم للمنافسة لا للمشاركة فقط. كل التحية للاعبين والجهاز الفني والجماهير المصرية التي لم تبخل بالدعم والمؤازرة.

‏مبروك لمصر هذا الأداء المشرف، والقادم قد يكون أجمل بإذن الله. 🇪🇬



وكان منتخب مصر قد استهل مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بتعادل إيجابي أمام منتخب بلجيكا بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “لومن فيلد” بمدينة سياتل، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية للمجموعة السابعة.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة نظيره النيوزيلندي في الجولة الثانية، والمقرر إقامتها يوم الاثنين الموافق 22 يونيو، على ملعب “بي سي بليس” في كندا، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة.

ويأمل الجهاز الفني ولاعبو منتخب مصر لكرة القدم في مواصلة النتائج الإيجابية وتعزيز حظوظ التأهل للدور التالي من البطولة.