فى ذكراها.. قصة معاناة فتحية شاهين مع الإلتهاب الرئوي

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة فتحية شاهين، التى ولدت بالقاهرة في 16 يونيو عام 1926، ورحلت عن عالمنا فى عام 2006، إثر إصابتها بالتهاب رئوى شديد.

فتحية شاهين وحياتها

فتحية شاهين هى الشقيقة الكبرى للفنانة اعتدال شاهين التى يختلف النقاد حول إن كانت سببًا فى دخول شقيقتها الكبرى إلى الوسط الفنى أم العكس إلا أنهم يتفقون على تفوق فتحية على شقيقتها من حيث الشهرة وعدد الأعمال الفنية التى شاركت فيها.

فتحية شاهين ومشوارها

بدأت فتحية شاهين مشوارها الفنى عام 1945 من خلال المشاركة فى فيلم "حسن وحسن".

ثم فيلم "القلب له واحد" فى نفس العام مع أنور وجدى ، ثم فيلمى "قلوب دامية. وعنتر وعبلة" فى نفس العام ، وعلى الرغم من مشاركتها الصغيرة فى هذه الأعمال إلا أنها استطاعت أن تلفت إليها الأنظار لتتوالى عليها العروض السينمائية والتليفزيونية لتقدم رصيدًا فنياً تخطى 150 عملا بين السينما والتليفزيون.

فقدمت فتحية شاهين للسينما أفلام على قد لحافك ، مملكة النساء ، فى سبيل الحب ، جريمة الحب ، بنات اليوم ،معجزة السماء ،العتبة الخضراء ، غراميات امرأة، الغجرية، زوج بالإيجار ،لصوص لكن ظرفاء، الرجل الذي فقد ظله، أنا وزوجى والسكرتيرة، الخيط الرفيع، إمبراطورية ميم ، بنت بديعة، بمبا كشر ، امرأة للحب ، أبناء الصمت ، جنون الحب ، أنا لا أكذب ولكنى أتجمل ،أسود سيناء".

وفى التليفزيون كانت لها مشاركات فى مسلسلات "البيضاء ، رد قلبى ، أحلام سليمان ، عائلة ونيس ، وما زال النيل يجرى ، بيت الجمالية ، رحمة ، الكهف والوهم والحب ، ليالى الحلمية ، زوجات صغيرات ، دعونى أعيش ، صيام صيام ، طيور الصيف ، الأبلة ، مأساة امرأة ، القاهرة والناس ، مفتش المباحث".

يُذكر أن الفنانة فتحية شاهين قد تزوجت من الفنان الراحل عماد حمدى إلا أن زواجهما لم يستمر طويلا وانفصلا بعد فترة قصيرة من الزواج.