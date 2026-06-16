محمد الصباحي: زيزو لا يستحق ركلة جزاء.. لكن لاعب بلجيكا استحق الطرد

قال محمد الصباحي، الحكم الدولي السابق، إن اللقطة التي تعرض فيها أحمد سيد "زيزو" للتدخل خلال مباراة مصر وبلجيكا لا تستوجب احتساب ركلة جزاء، موضحًا أن المخالفة حدثت خارج منطقة الجزاء بشكل واضح.

وأوضح الصباحي، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج "ستاد العاصمة" عبر قناة ON E، أن القرار الصحيح كان احتساب ركلة حرة مباشرة لصالح منتخب مصر، مع ضرورة استدعاء حكم الساحة لمراجعة الواقعة.

وأضاف أن الحالة لم تكن تتعلق فقط بمكان المخالفة، بل كان يجب أيضًا النظر إلى العقوبة الانضباطية، مشيرًا إلى أن اللاعب المتسبب في الخطأ كان يستحق الحصول على بطاقة صفراء ثانية، ما كان سيؤدي إلى طرده بالبطاقة الحمراء واستكمال فريقه المباراة بعشرة لاعبين.