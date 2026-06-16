قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عصام الشوالي: مصر قدمت أداءً عالميًا أمام بلجيكا وروحًا تذكر بكأس القارات 2009
توثيق الزواج بخصم 50%.. اعرف الشروط بمشروع القانون الجديد
الدولار يسجل أدنى مستوياته في 10 أيام والين تحت الضغط رغم رفع الفائدة اليابانية
أول من كسا الكعبة وسر اختيار اللون الأسود.. مركز الأزهر للفتوى يوضح القصة كاملة
اقترب من 50 جنيها.. انهيار سعر الدولار في البنوك اليوم
الاستيقاظ الساعة 3 فجرًا بشكل متكرر.. رسالة يرسلها جسمك لا تتجاهلها
تحذير لأصحاب البطاقات.. حالات تؤدي إلى وقف الدعم التمويني
رسميا .. هيرفي رينارد مديرا فنيا لمنتخب تونس حتى نهاية كأس العالم
إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق البدرشين
خطة جديدة من الزراعة لضمان عدالة توزيع الأسمدة ودعم الفلاح بالمحافظات
8 تعادلات في 16 مباراة.. التكافؤ والندية سمتا مونديال 2026
رئيس مجلس الشيوخ مهنئًا الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد: نجدد العهد على دعم مسيرة التنمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برئاسة شريف باشا.. توصيات حاسمة من "صحة النواب" لإعادة النظر في أسعار تذاكر الكشف

شريف باشا، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب
شريف باشا، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب
ماجدة بدوى

أعلن الدكتور شريف باشا سيف، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، عن صدور حزمة من التوصيات العاجلة والملزمة للجهات التنفيذية بوزارة الصحة والسكان والأجهزة المحلية، بهدف تذليل العقبات أمام المشروعات الطبية المتعثرة وتطوير الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين في عدة دوائر بمحافظة القاهرة.


وأكد رئيس اللجنة أن صحة المواطن خط أحمر، مشدداً على أن اللجنة ستتابع بدقة تنفيذ هذه التوصيات على أرض الواقع لضمان إحداث طفرة حقيقية يلمسها المواطن البسيط داخل المستشفيات الحكومية.


وأوضح الدكتور شريف باشا أن اللجنة قررت في توصياتها مخاطبة محافظ القاهرة رسمياً لسرعة إصدار قرار التخصيص الخاص بمستشفى الشرابية العام لتمكين الوزارة من إدراجها بالخطة الاستثمارية.


كما ألزمت اللجنة الوزارة بإفادتها برّد كتابي عاجل يوضح الموقف التنفيذي والإنشائي لمستشفى المنيرة العام، إلى جانب تقديم تقارير مفصلة وشاملة عن الأوضاع داخل مستشفى الهلال ومستشفى حلوان العام، مع منح مهلة أقصاها أسبوع واحد فقط لإنهاء مشكلة مكتب صحة المرج الشرقي.


وفي سياق متصل، شدد رئيس لجنة الشئون الصحية على إرجاء مناقشة باقي الملفات والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال لحين حضور مساعد وزير الصحة للمشروعات شخصياً في الجلسة المقبلة دون قبول أي أعذار.


وأضاف الدكتور شريف باشا أن اللجنة أوصت بضرورة متابعة الجانب النيابي مع نائب رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية لإعداد تقرير مفصل حول معهد المطرية، مختتماً تصريحاته بصدور توصية جوهرية تهم ملايين المواطنين المطالبة بإعادة النظر في أسعار تذاكر الكشف الطبي الحالية (مجاني - اقتصادي)، بما يراعي ويناسب الحالة الاجتماعية والاقتصادية لأهالي هذه المناطق.

شريف باشا سيف الشئون الصحية وزارة الصحة التذاكر الكشف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كسوة الكعبة

825 كيلو حرير و120 كيلو ذهب.. مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة وكيفية صناعتها

مباراة مصر وبلجيكا

مباشر الآن مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026 مجانًا عبر هذه القنوات

رياح

رياح الخماسين تضرب البلاد مجددًا.. ماذا تعرف عنها وما أبرز أضرارها؟

محمد هاني وباستيان شفاينشتايجر

شفاينشتايجر أسطورة الكرة الألمانية يلتقي محمد هاني بعد المباراة.. ماذا قال له؟

أسعار السبائك الذهبية والجنية الذهب اليوم

الذهب يربح من جديد.. كم سجلت أسعار السبائك والجنيه الذهب اليوم

منتخب بلجيكا

لوكاكو أنقذنا أمام الفراعنة.. ماذا قالت الصحف البلجيكية عن التعادل أمام مصر؟

محمد صلاح

تقييم محمد صلاح في مواجهة مصر وبلجيكا بكأس العالم 2026

رئيس مجلس الوزراء

فرحة "وزارية".. مدبولي وسويلم وفتحي يحتفلون بهدف الفراعنة بمونديال 2026

ترشيحاتنا

داني أولمو

أولمو يعترف بتعثر إسبانيا: لم تكن البداية التي تمنيناها في كأس العالم

شوبير

شوبير: نيوزيلندا فريق لا يستهان به رغم النتائج في مجموعة مصر

أمير قالينوي، المدير الفني للمنتخب الإيراني

مدرب إيران يهاجم منظمي المونديال: نحن المنتخب الأكثر تعرضًا للاضطهاد في كأس العالم

بالصور

الاستيقاظ الساعة 3 فجرًا بشكل متكرر.. رسالة يرسلها جسمك لا تتجاهلها

الاستيقاظ الساعة 3 فجرًا بشكل متكرر.. رسالة يرسلها جسمك لا تتجاهلها
الاستيقاظ الساعة 3 فجرًا بشكل متكرر.. رسالة يرسلها جسمك لا تتجاهلها
الاستيقاظ الساعة 3 فجرًا بشكل متكرر.. رسالة يرسلها جسمك لا تتجاهلها

يارا السكرى بفستان بتصميم جرىء

يارا السكرى
يارا السكرى
يارا السكرى

تحذير طبي.. عادة تفعلها بعد الأكل قد تدمر جهازك الهضمي

تحذير طبي.. عادة تفعلها بعد الأكل قد تدمر جهازك الهضمي
تحذير طبي.. عادة تفعلها بعد الأكل قد تدمر جهازك الهضمي
تحذير طبي.. عادة تفعلها بعد الأكل قد تدمر جهازك الهضمي

أصابع الموتزاريلا المقلية

أصابع الموتزاريلا المقلية:
أصابع الموتزاريلا المقلية:
أصابع الموتزاريلا المقلية:

فيديو

آمر حسام حسن

حزين لضياع الفوز.. رد فعل آمر نجل حسام حسن بعد تعادل مصر أمام بلجيكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: هل انتصرت إيران في الحرب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: القرن الأفريقي عمق إستراتيجي للأمن القومي المصري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

المزيد