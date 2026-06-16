برئاسة شريف باشا.. توصيات حاسمة من "صحة النواب" لإعادة النظر في أسعار تذاكر الكشف

أعلن الدكتور شريف باشا سيف، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، عن صدور حزمة من التوصيات العاجلة والملزمة للجهات التنفيذية بوزارة الصحة والسكان والأجهزة المحلية، بهدف تذليل العقبات أمام المشروعات الطبية المتعثرة وتطوير الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين في عدة دوائر بمحافظة القاهرة.



وأكد رئيس اللجنة أن صحة المواطن خط أحمر، مشدداً على أن اللجنة ستتابع بدقة تنفيذ هذه التوصيات على أرض الواقع لضمان إحداث طفرة حقيقية يلمسها المواطن البسيط داخل المستشفيات الحكومية.



وأوضح الدكتور شريف باشا أن اللجنة قررت في توصياتها مخاطبة محافظ القاهرة رسمياً لسرعة إصدار قرار التخصيص الخاص بمستشفى الشرابية العام لتمكين الوزارة من إدراجها بالخطة الاستثمارية.



كما ألزمت اللجنة الوزارة بإفادتها برّد كتابي عاجل يوضح الموقف التنفيذي والإنشائي لمستشفى المنيرة العام، إلى جانب تقديم تقارير مفصلة وشاملة عن الأوضاع داخل مستشفى الهلال ومستشفى حلوان العام، مع منح مهلة أقصاها أسبوع واحد فقط لإنهاء مشكلة مكتب صحة المرج الشرقي.



وفي سياق متصل، شدد رئيس لجنة الشئون الصحية على إرجاء مناقشة باقي الملفات والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال لحين حضور مساعد وزير الصحة للمشروعات شخصياً في الجلسة المقبلة دون قبول أي أعذار.



وأضاف الدكتور شريف باشا أن اللجنة أوصت بضرورة متابعة الجانب النيابي مع نائب رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية لإعداد تقرير مفصل حول معهد المطرية، مختتماً تصريحاته بصدور توصية جوهرية تهم ملايين المواطنين المطالبة بإعادة النظر في أسعار تذاكر الكشف الطبي الحالية (مجاني - اقتصادي)، بما يراعي ويناسب الحالة الاجتماعية والاقتصادية لأهالي هذه المناطق.