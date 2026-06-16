أحمد الطيب: مجموعة مصر في مونديال 2026 صعبة ومفيهاش مباريات سهلة

علق الناقد الرياضي احمد الطيب ، على مباراة مصر بلجيكا في كأس العالم 2026، مؤكدا أن مجموعة مصر في مونديال 2026 صعبة ومفيهاش مباريات سهلة.

وكتب الطيب ، خلال حسابه الشخصي اكس : إن شاء الله نكسب نيوزيلندا ونخلص ... عموما نيوزلندا فعلا فريق لا يستهان بيه أبدا.



واستهل منتخب مصر ، مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بتعادل إيجابي أمام منتخب بلجيكا بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “لومن فيلد” بمدينة سياتل، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية للمجموعة السابعة.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة نظيره النيوزيلندي في الجولة الثانية، والمقرر إقامتها يوم الاثنين الموافق 22 يونيو، على ملعب “بي سي بليس” في كندا، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة.

ويأمل الجهاز الفني ولاعبو منتخب مصر لكرة القدم في مواصلة النتائج الإيجابية وتعزيز حظوظ التأهل للدور التالي من البطولة.