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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بتصميم كلاسيكي.. إليك أفضل جهاز ألعاب في 2026

شركة أيانيو
شركة أيانيو
لمياء الياسين

أكدت شركة أيانيو أن جهازًا محمولًا جديدًا بتصميم كلاسيكي، وهو جهاز Pocket Micro 2، في طريقه إلى الأسواق. ووصفت الشركة الجهاز بأنه هاتف قوي من الجيل الثاني.

وتعد هذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها شركة أيانيو ضجة حول هذه المجموعة من المنتجات فقد تم تصميم كلا الجهازين المحمولين ليشبها أجهزة نينتندو الكلاسيكية مثل جيم بوي وجيم بوي مايكرو مع تضمين مكونات داخلية حديثة.

جهاز Pocket Micro 2

فلم تكشف شركة Ayaneo بعد عن التصميم الرسمي أو المواصفات الكاملة لجهاز Pocket Micro 2، لكن نموذج الجيل الأول يعطي فكرة جيدة عما يمكن توقعه كأساس.

أُطلق جهاز Pocket Micro الأصلي في يوليو 2024 بمعالج MediaTek Helio G99، وشاشة IPS ملونة حقيقية بحجم 3.5 بوصة، وهيكل صغير الحجم بعرض 63 ملم تقريبًا. وكان سعره يبدأ من 1299 يوانًا (حوالي 180 دولارًا أمريكيًا).

مواصفات جهاز Pocket Micro 2

يحتوى هذا الطراز الأول أيضاً على بطارية بسعة 2600 مللي أمبير/ساعة داخل هيكل بسيط ومريح ذي حواف وزوايا دائرية ناعمة. واستخدمت أزراره الأربعة الجانبية تقنية حساسة للمس، مما يسمح بتشغيلها من أي وضع تقريباً وقد تم فصل أزرار L1/R1 و L2/R2 بواسطة فاصل، مع رفع زوج L2/R2 قليلاً إلى أعلى وتصميمه ليكون قابلاً للتبديل.

مواصفات جهاز Pocket Micro 2

بالنظر إلى سجل شركة Ayaneo الحافل بإصدار نسخ جديدة ومحدودة من أجهزتها المحمولة بسرعة، فمن المرجح أن يُحسّن جهاز Pocket Micro 2 هذه الصيغة بدلاً من ابتكارها من جديد. قد نشهد تحسينات في المكونات الداخلية، أو شاشة عرض أكثر وضوحًا، أو تصميمًا جديدًا لأزرار

 التحكم.

من المتوقع أن تشارك شركة Ayaneo المزيد من التفاصيل، بما في ذلك المواصفات الرسمية والأسعار والصور، في الأسابيع المقبلة.

أجهزة نينتندو جهاز Pocket Micro 2 شركة Ayaneo جهاز Pocket Micro الجيل الثاني الجيل الأول

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