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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

استدعاء 490 سيارة من جنرال موتورز لهذا السبب ؟

استدعاء 490 سيارة من جنرال موتورز
استدعاء 490 سيارة من جنرال موتورز
إبراهيم القادري

كشفت شركة جنرال موتورز عن أطلاق عدد من الاستدعاءات لطرازاتها وصل إلي 490 سيارة، من موديلات عام 2022، وتعد هذه الاستدعاءات مؤشر هام على التزام الوزارة بضمان سلامة المستهلكين وحماية حقوقهم في الاستمتاع بـ سيارات آمنة ومطابقة للمواصفات العالمية.

ستدعاء 490 سيارة من جنرال موتورز

- سبب استدعاء من جنرال موتورز لعدد من الإصدارات :

أعلنت وزارة التجارة السعودية عن استدعاء 490 سيارة من جنرال موتورز من موديلات عام 2022، وذلك بسبب وجود خلل في صمام التحكم بناقل الحركة الذي قد يؤدي إلى فقدان الضغط وحدوث تبديلات قاسية أو انغلاق العجلات الخلفية أثناء القيادة، مما يزيد من احتمالية وقوع حادث.

ستدعاء 490 سيارة من جنرال موتورز

- قائمة السيارات التي تم استدعائها من قبل وزارة التجارة :

1- جي إم سي يوكون.

2- شيفروليه تاهو.

3- كاديلاك إسكاليد.

4- شيفروليه سوبربان.

ستدعاء 490 سيارة من جنرال موتورز

وجدير بالذكر ان الوزارة دعت مستخدمي السيارات المشمولة بالاستدعاء إلى التوقف الفوري عن قيادة المركبة والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً .

- تاريخ شركة جنرال مزرتور في صناعة السيارات :

بدأت الشركة ككيان قابض واستحوذ على شركة "بويك"، ثم ضمت إليها شركات رائدة مثل كاديلاك، وأولدزموبيل، وشيفروليه،، لترسخ مكانتها كقوة صناعية كبرى.

ستدعاء 490 سيارة من جنرال موتورز

وفي عام 1945 خلال الحرب العالمية الثانية، حولت الشركة خطوط إنتاجها بالكامل لدعم الحلفاء، حيث أنتجت الطائرات، والدبابات، والشاحنات العسكرية بقيمة تجاوزت 12 مليار دولار، وهيمنت على سوق السيارات العالمي لعقود طويلة، وقدمت تصميمات أيقونية بفضل استوديوهات التصميم الخاصة بها، وفي عام 2009 مرت الشركة بأزمة مالية كبرى أدت إلى إعادة هيكلة شاملة للكيان، مما ساعدها على التركيز على علاماتها الأساسية وتطوير تقنيات المستقبل.

شركة جنرال موتورز سلامة المستهلكين جي إم سي يوكون شيفروليه تاهو كاديلاك إسكاليد شيفروليه سوبربان الحرب العالمية الثانية الطائرات الشاحنات العسكرية موديلات عام 2022 وزارة التجارة

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