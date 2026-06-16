ضبط 440 كيلو لحوم ودواجن فاسدة داخل مخزن مطعم بمدينة العبور

تمكنت مديرية الطب البيطري بمحافظة القليوبية من ضبط كميات من الدواجن والدهون الحيوانية واللحوم المفرومة وذبائح الضأن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل أحد مخازن المطاعم بمنطقة جمعية أحمد عرابي بمدينة العبور.



جاءت الحملة في إطار تكثيف الرقابة على الأسواق للحفاظ على صحة المواطنين، بتوجيهات من حسام عبد الفتاح، وحامد الأقنص، وبرئاسة هاني شمس الدين، وبالاشتراك مع جهاز مدينة العبور الجديدة وإدارة التموين والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

شارك في أعمال الحملة كل من محمود مراد، وإيمان طه أحمد، وناهد رمضان، ونرمين الخولي، إلى جانب الدكتور أيمن هشام شعراوى ومحمد رفعت.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن تابع لأحد المطاعم يحتوي على دواجن ودهون ولحوم مفرومة وذبائح ضأن مذبوحة خارج المجازر، وتبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها حيال المخالفات المضبوطة.