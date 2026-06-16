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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

انخفاض أسعار عدد من السيارات الجديدة خلال 2026 | تعرف عليها

انخفاض أسعار عدد من السيارات الجديدة
انخفاض أسعار عدد من السيارات الجديدة
إبراهيم القادري

أعلن عدد من شركات السيارات تخفيض أسعار بعض الإصدارات الجديدة المتاحة بالسوق المحلي خلال النصف الأول من شهر يونيو الجاري لعام 2026، وتراوحت تلك التخفيضات ما بين 40 ألف جنيه إلي مليون و 400 ألف جنيه.

- سيارات تراجعت أسعارها خلال الشهر الجاري :

فورثينج T5 EV موديل 2027 

فورثينج T5 EV موديل 2027 

انخفض سعر فورثينج T5 EV بقيمة 45 ألف جنيه، وتباع الان بسعر مليون و 430 ألف جنيه، وكان سعرها مليون و 475 ألف جنيه .

فورثينج T5 REEV موديل 2027 

فورثينج T5 REEV موديل 2027 

انخفضت سعر فورثينج T5 REEV بقيمة 40 ألف جنيه، وأصبح سعرها الجديد مليون و 450 ألف جنيه، بدلا من مليون و 490 ألف جنيه .

فورثينج S7 EV موديل 2027 

فورثينج S7 EV موديل 2027 

تراجعت أسعار سيارة فورثينج S7 EV بقيمة 60 ألف جنيه، وسعرها الان مليون و 335 ألف جنيه، بدلا من مليون و 395 ألف جنيه .

فورثينج S7 REEV موديل 2027 

فورثينج S7 REEV موديل 2027 

انخفض سعر فورثينج S7 REEV بقيمة 45 ألف جنيه، وأصبح سعرها مليون و 420 ألف جنيه، بدلا من مليون و 465 ألف جنيه .

فورثينج U-Tour موديل 2027 

فورثينج U-Tour موديل 2027 

تراجع سعر سيارة فورثينج U-Tour بقيمة 75 ألف جنيه، وسعرها الان مليون و 690 ألف جنيه، بدلا من مليون و 765 ألف جنيه .

فورثينج V9 موديل 2027 

فورثينج V9 موديل 2027 

انخفض سعر فورثينج V9 بقيمة 200 ألف جنيه، وسعرها الان 2 مليون و 700 ألف جنيه، بدلا من 2 مليون و 900 ألف جنيه .

جينيسيس G80 موديل 2027

جينيسيس G80 موديل 2027

تراجع سعر سيارة جينيسيس G80 وتباع الان الفئة الأولي بسعر 3 مليون و 500 ألف جنيه بعد تخفيض مليون و 250 ألف جنيه، والثانية بسعر 4 مليون و 100 ألف جنيه بعد تخفيض 850 ألف جنيه، والثالثة سعرها 4 مليون و 250 ألف جنيه، بعد تخفيض مليون و 200 ألف جنيه .

جينيسيس GV 70 موديل 2027 

جينيسيس GV 70 موديل 2027 

انخفض سعر سيارة جينيسيس GV 70 وتباع الفئة الأولي بسعر 3 مليون و 650 ألف جنيه، بعد تخفيض 850 ألف جنيه، والثانية بسعر 3 مليون و 850 ألف جنيه بعد تراجع 950 ألف جنيه .

جينيسيس GV 60 موديل 2027 

جينيسيس GV 60 موديل 2027 

وصل سعر الفئة الاولي من سيارة جينيسيس GV 60 إلي 2 مليون و 600 ألف جنيه بعد تخفيض 900 ألف جنيه، والثانية بسعر 3 مليون و 250 ألف بعد تخفيض 850 ألف جنيه، والثالثة سعرها 3 مليون و 550 ألف جنيه، بعد تخفيض مليون و 400 ألف جنيه .

 شيري أريزو 6 GT موديل 2027

وجدير بالذكر ان شركة شيري قامت بعمل كاش باك يترواح مابين 50 إلي 60 ألف جنيه علي عدد من طرازاتها وهما، شيري تيجو 4 برو موديل 2027، و شيري أريزو 6 GT موديل 2027 .

شركات السيارات الإصدارات الجديدة الإصدارات الجديدة المتاحة بالسوق المحلي فورثينج T5 EV فورثينج T5 REEV فورثينج S7 REEV جينيسيس G80 جينيسيس GV 60 جينيسيس GV 70 شيري تيجو 4 برو موديل 2027 شيري أريزو 6 GT موديل 2027

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