محمد عطية يشيد بتطور الكرة العربية والأفريقية: الخسارة أمام الكبار أصبحت مفاجأه

أشاد الفنان والمطرب محمد عطية بالمستوى المتطور الذي وصلت إليه المنتخبات العربية والأفريقية في السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن الفجوة الفنية مع المنتخبات الكبرى تقلصت بشكل ملحوظ، وأصبحت المنافسة أكثر تكافؤًا في البطولات الكبرى.

وكتب محمد عطية عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: «أنا سعيد جدًا إن الفرق الأفريقية والعربية قدرت توصل للتركيبة اللي تخليهم يلعبوا الند بالند مع الفرق المرشحة بشكل دائم، واللي لما بتخسر بتحسب مفاجأة»

وأضاف: «أتمنى كأس العالم السنة دي يروح لفرقة خارج الدائرة المعتادة، ويا سلام لو المغرب، المشروع الأكثر استقرارا والأوضح كمعالم».

وأشار عطية إلى أن المنتخب المصري يظل حلمه الأول، لكنه يرى ضرورة التعامل بواقعية، قائلًا: «طبعًا مصر هي الحلم الأول، ولكن الواحد لازم يكون واقعي.