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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خلافات الميراث تتحول لمشاجرة وإصابة سيدة بالغربية

المشاجرة
المشاجرة
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطعى فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى إدعى خلاله القائم على النشر بقيام بعض أقاربه بالتعدى عليه وزوجته بالسب والضرب وتهديدهما بالقتل والشروع فى سرقة منقولاتهما ومنعه من إبلاغ الأجهزة الأمنية بالغربية.

 بالفحص تبين أنه بتاريخ 29 مايو الماضى حدثت مشاجرة بين طرف أول: (الشاكى) ، طرف ثانى: (7 أشخاص "أقارب الشاكى") جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة كفر الزيات تعدوا خلالها على بعضهم بالضرب ، وإحداث إصابة زوجة الشاكى وتلفيات بسيارته ، لخلافات بينهم حول الميراث ، وأمكن ضبط الطرفين وبمواجهتهم أيدوا ما سبق وتبادلوا الإتهامات فيما بينهم ، وأنكر الطرف الثانى قيامهم بتهديد الشاكى وزوجته بالقتل أو سرقة المنقولات الخاصة بهم.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى سرقة

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